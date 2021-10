Mick Schumacher: 2022 mit Haas-Ferrari im Mittelfeld

Der Südtiroler Haas-Teamchef Günther Steiner ist davon überzeugt: Der US-amerikanische Rennstall kann 2022 mit der Einführung der neuen Rennwagengeneration und mit Mick Schumacher ins Mittelfeld vorstossen.

Der Formel-1-Rennstall des US-amerikanischen Werkzeugmaschinen-Herstellers Gene Haas wurde in der Konstrukteurs-Meisterschaft 2018 hervorragender WM-Fünfter. Aber dann kam der Absturz – Schlussrang 9 in den Jahren 2019 und 2020, 2021 ist Haas punkteloser Letzter.

Das schwache Ergebnis 2021 war abzusehen, wie Teamchef Günther Steiner verraten hat. «Wir haben früh die Entscheidung getroffen, den 2021er Wagen kaum zu verbessern, um uns ganz auf die Entwicklung des 2022er Autos zu konzentrieren.»

Der 56-jährige Südtiroler weiter: «Wir sind davon überzeugt, dass dieses Vorgehen für einen Rennstall unserer Grösse der einzig richtige Weg ist. Deshalb bin ich zuversichtlich, dass wir in der kommenden Saison wieder zur alten Form zurückfinden werden. Unsere Zukunft sieht rosig aus, wir haben mit Mick Schumacher und Nikita Mazepin zwei starke junge Fahrer und wollen mit der neuen Rennwagengeneration vorrücken.»

Steiner über die Arbeit am nächstjährigen Fahrzeug: «Die Entwicklung läuft gut, wir erkennen bei jedem Windkanalversuch Fortschritte. Es fühlt sich ein wenig an wie bei unserem Einstieg in die Formel 1 2016. Ich kann nicht vorhersagen, wie konkurrenzfähig wir sein werden, weil ich nicht weiss, was die anderen neun Rennställe machen. Aber ich bin vorsichtig optimistisch, dass wir 2022 wieder im Mittelfeld mitmischen können.»

«Wir sind in Sachen Personal besser aufgestellt und wir haben uns wirklich viel Zeit genommen für den neuen Rennwagen. Viele unserer Mitarbeiter waren in der tollen Saison 2018 mit dabei, und sie haben nicht vergessen, wie man sich gegen starke Konkurrenz behauptet. Ich habe volles Vertrauen zu unseren Leuten, dass wir wieder gute Ergebnisse einfahren werden. Es wäre vermessen anzukündigen, dass wir erneut einen fünften Schlussrang einfahren, aber ich gehe davon aus, dass wir im Mittelfeld einige Wörtchen mitreden werden.»





USA-GP, Austin

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:34:36,982h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +1,333 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +42,233

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +52,246

05. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:16,854 min

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1:20,128

07. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +1:23,545

08. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:24,395

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

11. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

14. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

16. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

17. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

Out

Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, Hinterradaufhängung

Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, Aufgabe

Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, Heckflügel





WM-Stand nach 17 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 287.5 Punkte

2. Hamilton 275.5 Punkte

3. Bottas 185

4. Pérez 150

5. Norris 149

6. Leclerc 128

7. Sainz 122.5

8. Ricciardo 105

9. Gasly 74

10. Alonso 58

11. Ocon 46

12. Vettel 36

13. Stroll 26

14. Tsunoda 20

15. Russell 16

16. Latifi 7

17. Räikkönen 6

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0



Teams

1. Mercedes 460.5

2. Red Bull Racing 437.5

3. McLaren 254

4. Ferrari 250.5

5. Alpine 104

6. AlphaTauri 94

7. Aston Martin 62

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 7

10. Haas 0