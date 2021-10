Fernando Alonso: So hält er der FIA den Spiegel vor

Das leidige Thema Pistengrenzen. Weltmeister Damon Hill glaubt: Superstar Fernando Alonso hält den Regelhütern der FIA mit provokantem Verhalten den Spiegel vor – um etwas zum Besseren zu bewirken.

Die Formel 1 und das leidige Thema Pistengrenzen. Die Reaktionen der GP-Fans zeigen: Sie sind es leid, dass es in einigen Kurven erlaubt ist, die weisse Linie der Pistenbegrentzung zu übertreten und in anderen nicht. Auch die Fahrer sind mit dieser Lösung nicht glücklich. Ebenso wenig über die Einschätzung der Rennkommissare und der Rennleitung, wenn es darum geht, Pistensünden zu ahnen.

Der sechsfache GP-Sieger Ralf Schumacher hat das sehr schön auf den Punkt gebracht, er sagte zu SPEEDWEEK.com: «Wir alle schreien ja danach, dass wir nicht ständig über Strafen wegen Verlassens der Piste diskutieren müssen. Ich nehme da immer als extremes Beispiel die Leitschienen von Monte Carlo und die Betonmauern von Baku. Entschuldigung, dort bleiben die Fahrer auch brav auf der Bahn, also was soll das?»

«Wenn die Piloten sich in Monaco und Aserbaidschan an Pistengrenzen halten können, dann müssen sie das eben auch auf anderen Pisten können. Wenn jemand für das Verlassen der Piste bestraft wird, dann finde ich das gut. Leider haben wir hier keine Optimallösung. Wir haben teils flache Randsteine und wir haben diese ganz hohen Kerbs, die hier in einigen Kurven angebracht sind. Dann geht eben etwas kaputt, wenn man es übertreibt. Es sind ja Bestrebungen im Gange, dass die Autos der kommenden Generation 2022 nicht mehr so fragil sind und auch solch einen Randsteinritt aushalten. In anderen Rennserien geht es ja auch.»

«Ich bin ganz bei der harten Linie, die Rennleiter Michael Masi hier fährt. Die Fahrer müssen sich darauf einstellen. Wenn sie übertreiben, dann müssen sie sich des Risikos bewusst sein, eine Runde zu verlieren, ein Qualifying zu verpatzen oder ein gutes Rennergebnis einzubüssen.»



Einer, der den Regelhütern immer wieder den Spiegel vorhält, was das Ausreizen des Reglements angeht, ist Fernando Alonso. Nach dem Russland-GP monierte der zweifache Formel-1-Champion, die Urteile der FIA seien unfair. In Texas bezichtigte Alonso die Offiziellen der Willkür.

Auch Damon Hill ist aufgefallen, wie Alonso immer wieder in Graubereichen des Reglements fischt, um auf Missstände aufmerksam zu machen. Der 61-jährige Engländer sagt im Podcast F1 Nation: «In Austin beispielsweise griff Fernando den Alfa-Piloten Giovinazzi aus einer Position an, aus welcher er die folgende Kurve unmöglich schaffen konnte. Er wusste genau, dass er neben der Bahn landen und eine Diskussion provozieren würde. Das war zwar unglaublich unterhaltend, aber ist es auch fair?»



Hill, 1996 mit Williams Formel-1-Weltmeister geworden, ist der Ansicht: «Die Debatte ist – wer neben die Bahn gedrängt wird, aber auf dem Gas und damit vor dem Gegner bleibt, ist dieser Pilot dann berechtigterweise noch vorne? Ich finde nicht, dass wir dazu bislang eine befriedigende Antwort gefunden haben. Und Fernando lotet hier die Untiefen gnadenlos aus.»





USA-GP, Austin

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:34:36,982h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +1,333 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +42,233

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +52,246

05. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:16,854 min

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1:20,128

07. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +1:23,545

08. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:24,395

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

11. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

14. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

16. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

17. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

Out

Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, Hinterradaufhängung

Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, Aufgabe

Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, Heckflügel





WM-Stand nach 17 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 287.5 Punkte

2. Hamilton 275.5 Punkte

3. Bottas 185

4. Pérez 150

5. Norris 149

6. Leclerc 128

7. Sainz 122.5

8. Ricciardo 105

9. Gasly 74

10. Alonso 58

11. Ocon 46

12. Vettel 36

13. Stroll 26

14. Tsunoda 20

15. Russell 16

16. Latifi 7

17. Räikkönen 6

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0



Teams

1. Mercedes 460.5

2. Red Bull Racing 437.5

3. McLaren 254

4. Ferrari 250.5

5. Alpine 104

6. AlphaTauri 94

7. Aston Martin 62

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 7

10. Haas 0