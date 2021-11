Valtteri Bottas (Mercedes): «Ich bin ein Teamplayer»

Valtteri Bottas bestreitet nur noch fünf Rennen für Mercedes, dann wechselt er zu Alfa Romeo Racing. Die letzten Saisonläufe will er nutzen, um seinem Team und seinem Stallgefährten Lewis Hamilton zu helfen.

Das «Autódromo Hermanos Rodríguez», auf dem an diesem Sonntag der 18. WM-Lauf in diesem Jahr ausgetragen wird, war bisher nicht das beste Pflaster für Mercedes. Das weiss auch Sternfahrer Valtteri Bottas, der dennoch keine Voraussage zum Kräfteverhältnis machen will: «Es ist schwer zu sagen, wie gut wir hier abschneiden werden, denn es ist zwei Jahre her, seit wir das letzte Mal hier waren», winkt er ab.

«Die Reifen sind anders, und auch der Asphalt hat sich in der Zeit seit dem letzten Besuch verändert, genauso wie die Motoren und die Autos», zählt der Finne auf, der die Sternmarke nach der laufenden Saison in Richtung Alfa Romeo Racing verlassen wird. Vorher will er aber noch seinem Teamkollegen Lewis Hamilton beim Titelkampf gegen Red Bull Racing-Star Max Verstappen helfen.

«Normalerweise ist das ein ziemlich guter Kurs für Red Bull Racing und in der Vergangenheit war dies wohl nicht das stärkste Rennen für uns. Aber wir haben hart gearbeitet und versucht, unsere Lehren aus den vergangenen Jahren zu ziehen. Wir werden sehen, wie wir im Vergleich abschneiden werden. Ich denke aber, dass es erneut eng werden wird, wie schon bei ziemlich jedem Rennen in diesem Jahr», sagt der 32-Jährige.

Auf die Frage, ob der WM-Vierte Sergio Pérez nun sein Hauptgegner im WM-Kampf ist, beteuert Bottas: «Ganz ehrlich, ich weiss nicht einmal, wie die Abstände aussehen und wer auf dem vierten Platz folgt. Ich weiss nur, dass ich Dritter bin. Aber ich denke nicht wirklich an die WM-Situation, sondern blicke vielmehr nach vorne. Ich versuche, möglichst viele Punkte für das Team und mich einzufahren.»

Der Finne stellt auch klar: «Meine Einstellung hat sich nicht verändert, realistisch gesehen bin ich nicht mehr im Titelkampf dabei, und ich bin ein Teamplayer. Für mich ist es nun wichtig, dass wir zusammen den fünften Titel in Folge in der Konstrukteurswertung erobern, das ist an sich schon eine grosse Errungenschaft. Ich will so viele Punkte wie möglich holen und wenn es eine Chance gibt, Lewis beim Fight um die Titelkrone zu helfen, werde ich das als sein Stallgefährte natürlich auch tun.»

WM-Stand nach 17 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 287.5 Punkte

2. Hamilton 275.5 Punkte

3. Bottas 185

4. Pérez 150

5. Norris 149

6. Leclerc 128

7. Sainz 122.5

8. Ricciardo 105

9. Gasly 74

10. Alonso 58

11. Ocon 46

12. Vettel 36

13. Stroll 26

14. Tsunoda 20

15. Russell 16

16. Latifi 7

17. Räikkönen 6

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0

Teams

1. Mercedes 460.5

2. Red Bull Racing 437.5

3. McLaren 254

4. Ferrari 250.5

5. Alpine 104

6. AlphaTauri 94

7. Aston Martin 62

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 7

10. Haas 0