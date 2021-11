McLaren-Star Lando Norris: «Ferrari ist stark»

McLaren-Talent Lando Norris weiss, was er zu tun hat, um im Fight um den dritten Platz in der Team-WM gegen Ferrari zu triumphieren. Der Brite spricht über die Stärken der Gegner und seine Erwartungen an den Mexiko-GP.

In der Formel-1-WM geht es nicht nur im Spitzenkampf zwischen Mercedes und Red Bull Racing eng zu, auch dahinter wird erbittert um jeden WM-Punkt gekämpft, denn McLaren und Ferrari machen sich gleichermassen Hoffnungen auf den dritten Platz in der Team-Wertung. Diesen belegt derzeit das britische Traditionsteam, dessen Vorsprung auf die Italiener zuletzt jedoch schrumpfte.

Denn in den jüngsten beiden Kräftemessen konnte die berühmte Scuderia aus Maranello den Rückstand auf nur 3,5 Punkte verkürzen, doch das entmutigt die McLaren-Fahrer nicht, im Gegenteil, wie Lando Norris betont: «Die Stimmung im Team ist gut, wir sind motiviert und arbeiten hart. Es ist nicht einfach, vorherzusagen, wo wir jedes Wochenende stehen, denn der Fight gegen Ferrari ist schon seit dem ersten Rennen generell sehr eng.»

«Es ist intensiv und wir lassen nichts unversucht, um das letzte Bisschen an Potenzial auszuschöpfen, das wir in den letzten Rennen brauchen», verspricht der 21-Jährige aus Bristol, der auch unumwunden einräumt: «Aber Ferrari ist stark, man muss sagen, dass sie in der zweiten Saisonhälfte zulegen und speziell in den letzten Rennen Fortschritte machen konnten. Wir werden natürlich trotzdem hart kämpfen und versuchen, das Rennen um den dritten Platz bis zum Ende offen zu halten.»

Gefragt nach den Stärken von Ferrari erklärt Norris: «Ich würde sagen, in den langsameren Ecken sind sie besser unterwegs als wir. In den Highspeed-Kurven haben wir dafür die Nase vorn. Wir sind also auf verschiedenen Streckenabschnitten stark und ich denke, deshalb liegen wir leistungsmässig auch so eng beieinander. Es ist schwierig, aber auch aufregend.»

Eine Prognose für das anstehende Rennwochenende in Mexiko will der aktuelle WM-Fünfte nicht abgeben: «Wir müssen abwarten und schauen», sagt er ausweichend. «Ich freue mich auf jeden Fall darauf, wieder ins Auto zu steigen und auf dieser Strecke auszurücken, denn sie ist eine der vergnüglicheren Pisten im WM-Kalender. Sie ist auch knifflig, wegen der Höhenlage und des Fahrverhaltens des Autos auf diesem Streckentyp. Ich erwarte, dass es erneut eng zugehen wird zwischen uns und Ferrari und wir werden unser Bestes geben, um am Ende vor ihnen zu stehen.»

WM-Stand nach 17 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 287.5 Punkte

2. Hamilton 275.5 Punkte

3. Bottas 185

4. Pérez 150

5. Norris 149

6. Leclerc 128

7. Sainz 122.5

8. Ricciardo 105

9. Gasly 74

10. Alonso 58

11. Ocon 46

12. Vettel 36

13. Stroll 26

14. Tsunoda 20

15. Russell 16

16. Latifi 7

17. Räikkönen 6

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0

Teams

1. Mercedes 460.5

2. Red Bull Racing 437.5

3. McLaren 254

4. Ferrari 250.5

5. Alpine 104

6. AlphaTauri 94

7. Aston Martin 62

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 7

10. Haas 0