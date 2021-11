Carlos Sainz (Ferrari): «Haben sehr gut reagiert»

Ferrari-Star Carlos Sainz ist sich sicher: Der Rennstall aus Maranello befindet sich wieder auf dem Weg an die Spitze. Er weiss: «Es ist nicht einfach, nach einer der schlechten Saison 2020 solche Fortschritte zu machen.

Im vergangenen Jahr erlebte die Scuderia Ferrari eine Saison zum Vergessen. Das älteste GP-Team der Welt fuhr mit dem sechsten Platz in der Konstrukteurswertung das schlechteste Team-Ergebnis seit 40 Jahren ein, nachdem es in den 17. WM-Läufen im Corona-Jahr nur drei Podestplätze erringen konnte.

Im Winter gingen die Lichter im Formel-1-Werk in Maranello deshalb nicht aus, es wurde unermüdlich gearbeitet, um die Krise zu überwinden. Mit Erfolg: Einen Sieg konnten die Roten bisher zwar nicht einfahren, aber immerhin kämpft Ferrari um den dritten Platz in der Team-Tabelle.

Carlos Sainz betont: «Wir befinden uns mitten in der Reise zurück an die Spitze, und die Fortschritte, die wir seit dem letzten Jahr machen konnten, beweisen, dass wir über die Fähigkeit verfügen, gut auf die Ereignisse zu reagieren. Es ist nicht einfach, das in der Formel 1 hinzubekommen und nach einem so schwierigen Jahr wie 2020 die Wende zu schaffen.»

Und der 27-Jährige aus Madrid fügt stolz an: «Wir waren speziell auf jenen Strecken, die uns besonders gut liegen, stark unterwegs. Dort haben wir es geschafft, um Poles und in den Rennen ganz vorne mitzukämpfen. Wir haben also sehr gut reagiert und uns auch während des Jahres weiterentwickelt. Wir konnten bei der Strategie, den Boxenstopps und beim Reifenmanagement zulegen und nun erwartet uns 2022 eine grosse Regeländerung, die eine gute Chance für uns darstellt.»

