Toto Wolff zur Hamilton-Strafe: «Keine andere Wahl»

Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton fährt in Brasilien mit einem frischen Verbrennungsmotor und muss in der Startaufstellung um fünf Ränge zurück. Mercedes-Teamchef Toto Wolff: «Wir hatten keine andere Wahl.»

Das ist ein weiterer Rückschlag für Formel-1-Champion Lewis Hamilton: Der Engländer wird in der Startaufstellung zum WM-Lauf von Interlagos in Brasilien um fünf Ränge zurückrücken müssen, denn der Einbau eines neuen Verbrennungsmotors wurde unumgänglich. Nur weil dieses einzelne Element ersetzt wurde, nicht aber weitere Teile der Antriebseinheit, kommt er um eine Versetzung ans Ende des Feldes herum.

Mercedes-Teamchef Toto Wolff sagt nach dem ersten Training im Autódromo José Carlos Pace von Interlagos gegenüber der Kollegen der englischen Sky: «Wir hatten keine andere Wahl. Wir haben gemerkt, dass der alte Motor stark abbaute. Mit dem frischen Motor, so sind wir überzeugt, haben wir bessere Chancen auf Punkte und sind auch für die restlichen GP-Wochenenden besser aufgestellt.»

«Dieser Abbau des Motors, hätten wir ihn im Auto gelassen, wäre schlimmer und schlimmer geworden. Wir haben noch nicht im Detail verstanden, wieso unsere Motoren in diesem Jahr mehr abbauen als eigentlich erwartet.»

«Grundsätzlich ist so, dass jeder Motor im Laufe der Zeit an Leistung verliert, also abbaut. Aber 2021 ist es so, dass dieser Abbau markanter ist als in den Jahren zuvor. Und der Abbau nimmt auch von Wochenende zu Wochenende zu. Wir wussten – lassen wir den Motor im Wagen, dann sind wir in Brasilien und Saudi-Arabien nicht konkurrenzfähig.»

Der Wiener gibt zu: «Wir haben jetzt für die letzten vier Wochenenden zwei Motoren. Der Einbau eines neuen Aggregats hier machte aus unserer Sicht auch Sinn wegen des Sprint-Formats. Ich hoffe, wir kommen mit diesen zwei Motoren bis zum WM-Finale über die Runden.»





1. Training, São Paulo

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:09,050 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:09,417

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:09,492

04. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:09,567

05. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:09,880

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:10,124

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:10,142

08. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:10,145

09. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:10,201

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:10,352

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:10,374

12. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:10,413

13. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:10,443

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:10,587

15. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:10,610

16. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:10,885

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:10,902

18. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:10,938

19. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:10,990

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:11,342