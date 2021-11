Mercedes-Wundermotor: Fliegt Hamilton zum Titel?

Mercedes hat in Brasilien den Motor von Lewis Hamiltons Boliden gewechselt – und der Brite raste allen davon. Fliegt er jetzt auch zum Titel?

Helmut Marko ist pessimistisch. Denn das Blatt hat sich gewendet. Eine Woche nach der Machtdemonstration von Red Bull Racing und Max Verstappen in Mexiko folgte der Konter von Mercedes in Brasilien. Und Red Bulls Motorsportberater sieht auf einmal die WM-Felle davon schwimmen.

Der essenzielle Unterschied: Wenn Verstappen die Gegner in Mexiko dominiert hat, wurden sie von Hamilton in Brasilien geradezu zerstört – 25 Strafplätze hat der Brite in Sao Paulo aufgeholt und sich dabei den Sieg auf beeindruckende Art und Weise gesichert.

Auch dank des neuen Motors, der bei Hamiltons Mercedes eingebaut wurde. Marko hatte ihn bereits als «Meisterwerk» bezeichnet.

Mehr noch: «Wenn das so weitergeht, schaut es für die WM nicht mehr gut aus. Ich fürchte: Jetzt muss man schon hoffen, dass es bis ins letzte Rennen geht», sagte der Österreicher. Verstappen zum Beispiel blickt der Situation locker entgegen, er geht davon aus, dass sich die Leistung des Motors normalisieren wird.

«Schauen wir mal, wie es in Doha ausschaut. Ganz arge Bedenken haben wir mit Dschidda mit der langen Geraden, Abu Dhabi ist wieder neutral», bewertete Marko die kommenden drei Strecken bis Saisonende.

Für Marko ist klar: «Wenn Mercedes an dieser Motorleistung bis zum letzten Rennen festhalten kann, dann schaut es nicht gut aus. Mercedes sagt ja immer, dass sie einen wahnsinnig großen Verschleiß im Motor haben, nach zwei bis drei Rennen. Aber das hilft uns nichts mehr. Da ist die WM schon vorbei.»

Wie Mercedes-Teamchef Toto Wolff verriet, baut der Motor nach 1000 Kilometern Laufleistung ab. «Wir haben unheimlich viel Verschleiß und auch Zuverlässigkeitsthemen, das ist eine absolut tödliche Kombination. Aber jetzt können wir das stabilisieren», sagte Wolff.

Klar ist: «Der neue Motor geht am Anfang natürlich gut.» So kann Hamilton mit dem neuen Aggregat etwas aggressiver zu Werke, mehr ans Limit gehen, weil er nur noch vier beziehungsweise jetzt nur noch drei Rennen halten muss.

Der ehemalige Mercedes-Teamchef Norbert Haug wirft bei Sky ein: «Der Motor fährt nicht alleine, nur die Kombination aus Team, Fahrzeug und Fahrer ist erfolgreich und ich würde Lewis Hamiltons Anteil an diesem Spiel niemals unterschätzen - und wenn einer ‚jetzt erst Recht‘ aus dem Effeff beherrscht, dann Lewis».

Wie schätzt Wolff das Kräfteverhältnis ein? «Katar ist schwierig einzuschätzen. Da könnten beide Teams gut sein. Saudi-Arabien auf der Geraden, das spricht für uns. Und in Abu Dhabi gibt es auch zwei neue, lange Geraden mit einer anderen Kurvenkombination», sagte er: «Das Pendel kann weiter hin und herschwingen.»

Brasilien-GP, São Paulo

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:32:22,851 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +10,496 sec

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +13,576

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +39,940

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +49,517

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +51,820

07. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

08. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

10. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

13. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

17. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

Out

Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, Motor

Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, Kollision





WM-Stand nach 19 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 332.5 Punkte

2. Hamilton 318.5 Punkte

3. Bottas 203

4. Pérez 178

5. Norris 151

6. Leclerc 148

7. Sainz 139.5

8. Ricciardo 105

9. Gasly 92

10. Alonso 62

11. Ocon 50

12. Vettel 42

13. Stroll 26

14. Tsunoda 20

15. Russell 16

16. Räikkönen 10

17. Latifi 7

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0

Teams

1. Mercedes 521.5

2. Red Bull Racing 510.5

3. Ferrari 287.5

4. McLaren 256

5. Alpine 112

6. AlphaTauri 112

7. Aston Martin 68

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 11

10. Haas 0