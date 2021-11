Fernando Alonso: «Interessanter Vergleich mit MotoGP»

Fernando Alonso freut sich auf die GP-Premiere der Formel 1 in Katar. Der zweifache Champion sagt, was er über die Strecke denkt und wie er sich auf das Wochenende vorbereitet hat.

Nachdem Fernando Alonso in São Paulo den neunten Platz erringen und damit frische WM-Punkte einsammeln konnte, zieht er rückblickend eine positive Bilanz. Der 40-jährige Asturier erklärt gewohnt offen: «Wir hatten das ganze Wochenende ein gutes Tempo, und nach einem bescheidenen Start ins Sprintrennen konnten wir uns konstant zurückkämpfen. Der Grand Prix selbst lief gut, auch wenn wir gegen den Speed des AlphaTauri von Pierre Gasly, der auf frischeren Reifen unterwegs gewesen war, nichts ausrichten konnten.»

«Doch letztlich konnten wir das Rennen mit beiden Autos in den Punkten beenden, und genau das ist nötig, wenn wir im WM-Fight gegen AlphaTauri um den fünften Platz in der Team-Wertung triumphieren wollen. Es wird ein enges Duell bis zum Saisonende, deshalb müssen wir in den letzten drei Saisonläufen alles geben und weiterhin so gut zusammenarbeiten, wie wir es in Brasilien gemacht haben», betont der 32-fache GP-Sieger.

Das Sprint-Format, das in Brasilien erneut für Spannung sorgte, bekommt vom Formel-1-Weltmeister von 2005 und 2006 gute Noten: «Ich denke, dadurch werden die Wochenenden interessanter für die Fans zuhause, weil sie zwei Rennen zu sehen bekommen. Es ist auch gut, wenn man am Freitag gleich nach dem ersten Training ins Qualifying geht, denn das ist für die Zuschauer sicherlich interessanter als ein zweites freies Training am gleichen Tag. Für uns sind die Sessions sehr nützlich, aber für die Fans sind sie wohl nicht so aufregend.»

Und zur GP-Premiere der Vierrad-Königsklasse in Katar sagt Alonso: «Ich bin immer gerne im Mittleren Osten unterwegs. Wir fahren hier auf einigen Strecken und die Anlagen sind immer gut, zudem hat man fast eine Garantie, dass die Wetterbedingungen gut ausfallen. Wir haben uns die Strecke am Simulator und anhand von Onboard-Aufnahmen angesehen und der Kurs sieht schnell aus. Er bietet auch einen guten Rhythmus und ich denke, der Vergleich mit der MotoGP wird interessant ausfallen. Ich habe mit Davide Brivio über die Piste gesprochen, denn er hat aus seiner MotoGP-Zeit den grössten Katar-Erfahrungsschatz in unserem Team.»

Brasilien-GP, São Paulo

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:32:22,851 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +10,496 sec

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +13,576

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +39,940

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +49,517

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +51,820

07. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

08. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

10. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

13. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

17. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

Out

Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, Motor

Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, Kollision

WM-Stand nach 19 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 332.5 Punkte

2. Hamilton 318.5 Punkte

3. Bottas 203

4. Pérez 178

5. Norris 151

6. Leclerc 148

7. Sainz 139.5

8. Ricciardo 105

9. Gasly 92

10. Alonso 62

11. Ocon 50

12. Vettel 42

13. Stroll 26

14. Tsunoda 20

15. Russell 16

16. Räikkönen 10

17. Latifi 7

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0

Teams

1. Mercedes 521.5

2. Red Bull Racing 510.5

3. Ferrari 287.5

4. McLaren 256

5. Alpine 112

6. AlphaTauri 112

7. Aston Martin 68

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 11

10. Haas 0