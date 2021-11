Mattia Binotto: Keine Sorge wegen Mercedes-Power

Aus dem Red Bull Racing-Lager waren nach dem Brasilien-GP sorgenvolle Kommentare zur Stärke des Mercedes-Motors zu hören. Ferrari-Teamchef Mattia Binotto glaubt dennoch: Es kommt vielmehr auf die Strecke an.

Im Brasilien-Sprint schaffte es Lewis Hamilton trotz seiner Quali-Disqualifikation vom letzten Startplatz auf den fünften Rang zu fahren. Tags darauf stürmte er im GP wegen seiner Motor-Strafe (neuer Verbrennungsmotor) von Startplatz 10 los und schaffte es am Ende als Erster über die Ziellinie. WM-Leader Max Verstappen hatte dem Speed des Titelverteidigers nichts entgegenzusetzen.

Das mussten auch Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner und Red Bull-Motorsportberater Helmut Marko anerkennen. Letzterer klagte: «Es sah aus, als hätte Hamilton einen Gang mehr als der Rest des Feldes.» Und er bezeichnete den Mercedes-Motor als Meisterwerk. Beide äusserten mit Blick auf die verbleibenden drei Rennen ihre Sorge um die jüngste Dominanz der Sternmarke.

Doch Ferrari-Teamchef Mattia Binotto beschwichtigte bei «Sky Italia»: «Ich denke nicht, dass es um die Antriebseinheit geht. Je nach Strecke kommt der eine GP-Renner besser klar als das andere Auto. In Mexiko hatte Red Bull Racing den Vorteil, in São Paulo war es das Mercedes-Team, das die Nase vorn hatte.»

«Man sieht es auch an der Performance von Hamiltons Teamkollegen Valtteri Bottas, der nicht mit einem frischen Verbrennungsmotor angetreten ist. Der Unterschied zwischen den beiden Mercedes-Fahrern war nicht so gross», betonte der Ingenieur aus Italien. «Es wird vielmehr darauf ankommen, wie gut die Autos in den nächsten Rennen zur Streckencharakteristik passen werden. Und zwei der Pisten sind für alle Neuland», mahnte er zudem.

Brasilien-GP, São Paulo

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:32:22,851 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +10,496 sec

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +13,576

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +39,940

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +49,517

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +51,820

07. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

08. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

10. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

13. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

17. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

Out

Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, Motor

Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, Kollision

WM-Stand nach 19 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 332.5 Punkte

2. Hamilton 318.5 Punkte

3. Bottas 203

4. Pérez 178

5. Norris 151

6. Leclerc 148

7. Sainz 139.5

8. Ricciardo 105

9. Gasly 92

10. Alonso 62

11. Ocon 50

12. Vettel 42

13. Stroll 26

14. Tsunoda 20

15. Russell 16

16. Räikkönen 10

17. Latifi 7

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0

Teams

1. Mercedes 521.5

2. Red Bull Racing 510.5

3. Ferrari 287.5

4. McLaren 256

5. Alpine 112

6. AlphaTauri 112

7. Aston Martin 68

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 11

10. Haas 0