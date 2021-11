Katar-GP im Fernsehen: Pirelli geht auf Nummer sicher

Formel-1-Alleinausrüster Pirelli geht bei der Premiere der Königsklasse in Katar kein Risiko ein: Auf dem Losail International Circuit kommen die drei härtesten Reifenmischungen zum Einsatz.

Die GP-Premiere der Formel 1 auf dem Losail International Circuit von Katar ist ein Schritt ins Unbekannte – da mögen die ganzen Simulationswerkzeuge noch so hochgestochen sein. Auch Pirelli-Rennchef Mario Isola lässt sich lieber eine Sicherheitsmarge und erklärt auch, wieso.

Der Mailänder sagt: «Die Strecke hat einen ganz eigenen Charakter, das wird für die Rennställe eine schöne Herausforderung. Als Reifenpartner der Formel 1 stehen wir nicht zum ersten Mal vor der Aufgabe, auf einer neuen Bahn zu fahren.»

«Wir vertrauen auf Pistenproben, die wir genommen haben, und auf die Simulation. Basierend auf den Informationen, die wir aus Katar zusätzlich erhalten haben und basierend auch auf dem Strecken-Layout haben wir uns für die härtesten drei Mischungen entschieden. Denn die Oberfläche der Bahn ist recht rau, dazu werden die vielen Kurven den Walzen zusetzen. Ein gewisses Mass an Unsicherheit bleibt.»

Neben der gut ein Kilometer langen Start/Ziel-Geraden werden die Reifen in 16 Kurven geknetet, die Pirelli-Techniker halten den Kurs so anspruchsvoll wie Silverstone oder Mugello. Unklar ist, wie der Sand die Haftung der Reifen beeinträchtigen wird. Mario Isola geht von einem starken Reifenverschleiss aus.

Die Bahn ist seit 2004 nie frisch asphaltiert worden, bietet aber reichlich Grip, obschon die Oberfläche wie erwähnt rau ist. In der Passage der Kurven 12 bis 14 hat Pirelli Fliehkräfte von mehr als 5g errechnet, das ist nur noch mit der berüchtigten Kurve 8 in der Türkei zu vergleichen.



Ebenfalls zu bedenken: Wie in Bahrain oder Abu Dhabi finden nicht alle Trainings in der Dämmerung oder in der Nacht statt. Die freien Trainings 1 und 3 werden in der Hitze des Tages durchgeführt und sind daher fürs Rennen weniger aussagekräftig als das zweite freie Training oder das Qualifying.



Wie sich das alles in Katar entwickelt, verfolgen Sie online oder vor dem Fernseher; wir haben die wichtigsten Termine für Sie zusammengefasst.





Katar-GP im Fernsehen

Freitag, 19. November

00.30: Sky Sport F1 – Grosser Preis von São Paulo

02.30: Sky Sport F1 – Grosser Preis von São Paulo, Analyse

03.00: Sky Sport F1 – Grosser Preis von Mexiko

06.00: Sky Sport F1 – Grosser Preis von Mexiko?08.30: Sky Sport F1 – Grosser Preis von São Paulo

10.00: Sky Sport News – Formel 1 – Warm Up

10.30: Sky Sport F1 – Sprint-Qualifying Brasilien kompakt

10.45: Sky Sport F1 – Formel 1 – Warm Up

11.15: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung erstes Training

11.30: Erstes Training

13.00: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

14.00: Sky Sport F1 – GP Confidential

14.30: Sky Sport F1 – Top-10 Moments of Brilliance: Juan Pablo Montoya

14.45: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung zweites Training

15.00: Sky Sport F1 – Zweites Training

17.00: Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung

18.30: Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung

21.00: Sky Sport F1 – GP Confidential

21.30: Sky Sport F1 – Radio Rewind: Belgien-GP 2021

22.10: Sky Sport F1 – Top-10 Battles of the hybrid era

23.00: Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung



Samstag, 20. November

00.30: Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung

02.30: Sky Sport F1 – GP Confidential

06.00: Sky Sport F1 – GP Confidential

06.30: Sky Sport F1 – Formel 1 – Warm Up

07.30: Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung

09.00: Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung

10.30: Sky Sport F1 – Radio Rewind: Niederlande-GP 2021

10.45: Sky Sport F1 – FIA Pure Motorsport

11.45: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung drittes Training

12.00: Drittes Training

13.30: Sky Sport F1 – Drittes Training Wiederholung

14.30: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

14.55: SRF Info – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.00: Qualifying

16.30: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying

17.00: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

18.00: Sky Sport F1 – Qualifying Kompakt

18.30: Sky Sport F1 – Top-10 Onboards: Frankreich-GP 2021

18.45: Sky Sport F1 – Qualifying Kompakt

19.00: Sky Sport F1 – FIA Pure Motorsport

19.30: Sky Sport F1 – GP Confidential

20.00: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

21.00: Sky Sport F1 – Qualifying Kompakt

21.30: Sky Sport F1 – Radio Rewind: Russland-GP 2021

22.00: Sky Sport F1 – Qualifying Kompakt

23.15: Sky Sport F1 – Qualifying Kompakt

23.30: Sky Sport F1 – Drittes Training Wiederholung



Sonntag, 21. November

00.30: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

02.00: Sky Sport F1 – Grosser Preis von Mexiko

04.00: Sky Sport F1 – Grosser Preis von São Paulo

06.00: Sky Sport F1 – Qualifying Kompakt

06.15: Sky Sport F1 – Wie die Saison 1999 gewonnen wurde

07.15: Sky Sport F1 – Qualifying Kompakt

07.30: Sky Sport F1 – Red Bull Racings first Win

08.00: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

10.30: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

12.45: Sky Sport F1 – Qualifying Kompakt

13.00: Sky Sport F1 – Top-10 Moments of Brilliance: Nigel Mansell

13.00: Sky Sport F1 – Vorberichte zum Rennen

14.30: SRF 2 – Beginn Berichterstattung Rennen

14.55: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Rennen

15.00: Grosser Preis von Katar

16.45: Sky Sport F1 – Analysen und Interviews

17.30: Sky Sport F1 – Pressekonferenz nach dem Rennen

18.00: ORF1 – Motorhome

18.00: Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

18.30: Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung

19.30: Sky Sport News – Rennen Kompakt

20.30: Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

21.00: Sky Sport News – Rennen Kompakt

21.30: Sky Sport F1 – Top-10: Crazy finishes

22.00: Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung

23.00: Sky Sport News – Rennen Kompakt