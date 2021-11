Philipp Eng zu Verstappen: «50.000 Euro ist viel» 16.11.2021 - 12:53 Von Gino Bosisio

© LAT Max Verstappen muss 50.000 Euro zahlen, weil er die Parc-fermé-Regeln verletzt hat

Der ehemalige DTM-Pilot Philipp Eng war an der Seite von Christian Klien am Montag zu Gast in der ServusTV-Sendung «Sport und Talk aus dem Hangar-7» und analysierte den verrückten Formel 1-WM-Fight.