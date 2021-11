Yuki Tsunoda nach Strafe wegen Stroll: «Lächerlich!»

Stroll gegen Tsunoda in Brasilien

Nicht nur wegen Max Verstappen gegen Lewis Hamilton gibt es nach dem São Paulo-GP dicke Luft. AlphaTauri-Fahrer Yuki Tsunoda sagt nach einer Strafe wegen seines Duells gegen Lance Stroll: «Das ist lächerlich!»

Lance Stroll musste beim Grossen Preis von São Paulo aufgeben, zu stark war sein Aston Martin beschädigt nach einer Kollision mit dem AlphaTauri-Honda von Yuki Tsunoda.

Tsunoda hatte sich zu Beginn der vierten Runde in Kurve 1 auf seinen Gegner geworfen, dabei verlor sein Wagen den Frontflügel und zahlreiche Teile der rechten Luftleit-Elemente, am Aston Martin wurde der Boden beschädigt.

Der Kanadier schimpfte: «Yuki hat ein wirklich schnelles Auto, und er war auf den weichen Reifen gestartet. Ich wusste also, dass er in den ersten Runden ein hohes Tempo anschlagen würde. Aber seine Attacke war eine reine Verzweiflungstat. Er griff von viel zu weit hinten an. Ich weiss nicht, wieso er das getan hat. Da war er wohl ein wenig optimistisch.»

Die Rennkommissare befanden, dass die Kollision auf die Kappe des Red Bull- und Honda-Zöglings geht und bestraften den Japaner mit einer Zehnsekundenstrafe, dazu gab es zwei Punkte im Strafregister.



Yuki Tsunoda nach dem Grand Prix: «Das ist doch lächerlich! Gut, das war ein riskantes Manöver, und fünf Sekunden dafür könnte ich ja noch verstehen, aber gleich zehn? Stroll hat doch überhaupt nicht darauf geachtet, was ihm ihn herum passiert. Als ich merkte, dass er auf meinen Angriff nicht vorbereitet war, blockierte ich die Räder, aber es war schon zu spät.»





São Paulo-GP

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:32:22,851 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +10,496 sec

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +13,576

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +39,940

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +49,517

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +51,820

07. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

08. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

10. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

13. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

17. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

Out

Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, Motor

Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, Kollision





WM-Stand nach 19 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 332.5 Punkte

2. Hamilton 318.5 Punkte

3. Bottas 203

4. Pérez 178

5. Norris 151

6. Leclerc 148

7. Sainz 139.5

8. Ricciardo 105

9. Gasly 92

10. Alonso 62

11. Ocon 50

12. Vettel 42

13. Stroll 26

14. Tsunoda 20

15. Russell 16

16. Räikkönen 10

17. Latifi 7

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0



Teams

1. Mercedes 521.5

2. Red Bull Racing 510.5

3. Ferrari 287.5

4. McLaren 256

5. Alpine 112

6. AlphaTauri 112

7. Aston Martin 68

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 11

10. Haas 0