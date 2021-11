Duell in São Paulo: Mercedes fordert Überprüfung 16.11.2021 - 17:13 Von Vanessa Georgoulas

© LAT Lewis Hamilton durfte trotz der umstrittenen Szene in Runde 48 den Sieg bejubeln

Dass Max Verstappen im Rennen in São Paulo für den Ausritt in der 48. Rennrunde keine Strafe kassiert hat, will Mercedes nicht hinnehmen. Das Team fordert, dass diese Entscheidung überprüft wird.