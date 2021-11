Mick Schumacher: «Hoffentlich sind wir näher dran»

Die Formel-1-Piloten rücken nur wenige Tage nach dem Rennen in São Paulo auf dem Losail International Circuit in Katar aus. Es wird das erste Formel-1-Rennen auf dem Wüstenkurs sein, und das lässt Mick Schumacher hoffen.

Am Freitag werden die Formel-1-Stars wieder in ihren Cockpits sitzen: Zum drittletzten Rennwochenende der Saison rücken sie auf dem Wüstenkurs von Katar aus, auf dem am Sonntag erstmals ein Grand Prix der Vierrad-Königsklasse ausgetragen wird. Haas-Pilot Mick Schumacher hofft deshalb, dass die Abstände kleiner als gewohnt ausfallen werden.

«Wir alle wissen, dass die MotoGP oft in Katar fährt, wir waren bisher aber nicht dort, deshalb denke ich, dass es für uns alle ein Erlebnis werden wird. Ich weiss nicht, was uns erwartet, weil ich noch nie dort war, und es ist für alle eine neue Erfahrung im Formel-1-Renner. Deshalb hoffe ich, dass wir näher an der Spitze dran sind und einige direkte Duelle austragen können», erklärt der 22-jährige Deutsche.

Der Formel-1-Rookie weiss, wie er das Wochenende in Angriff nehmen will: «Ich denke, es geht darum, die Strecke zumindest einmal gesehen zu haben, das ist sehr hilfreich. Wir haben die Streckenbesichtigung und bekommen auch viele Daten – vielleicht nicht auf dieser Strecke – aber wir werden sicherlich die Möglichkeit bekommen, die Piste zu erkunden. Ich denke, bis zum ersten Training sollte ich gut vorbereitet sein.»

Dass der WM-Lauf unter Flutlicht stattfindet, bereitet ihm keine Sorgenfalten. Schumacher winkt auf die entsprechende Frage ab: «Das unterscheidet sich nicht wirklich vom Gewohnten, denn die Beleuchtung an der Piste sorgt dafür, dass es taghell ist.»

