Christian Klien: «Da wird nicht mal nachgeschaut»

Lewis Hamilton und Max Verstappen lieferten sich in São Paulo einen harten Zweikampf

ServusTV-Experte Christian Klien hat zur umstrittenen Szene im Duell von Max Verstappen gegen Lewis Hamilton im Grand Prix von São Paulo eine klare Meinung.

Drei Rennen vor dem Ende der Saison sind die Rivalen Max Verstappen (Red Bull Racing) und Lewis Hamilton (Mercedes) in der Formel 1-WM nur mehr nur durch 14 Punkte getrennt. Der Sieg von Hamilton in São Paulo hat für zusätzliches Feuer gesorgt. Auch die Teamspitzen bei Red Bull Racing und Mercedes haben ihre Diplomatie nach der Strafen-Orgie und den verbalen Seitenhieben beiseite gelegt.

ServusTV-Experte Klien sieht den São Paulo-Sieg von Mercedes-Star Hamilton nach dessen Aufholjagd definitiv als verdient an und bekennt zudem: «Mercedes hat den besseren Speed gehabt, sie sind dann mit mehr Abtrieb bei Red Bull Racing gefahren. Da baut aber auch der Reifen wieder stärker ab.»

Zur Renntaktik sagt der Vorarlberger: «Red Bull Racing musste sich dann absichern gegen den Undercut von Mercedes. Der Ingenieur hat Hamilton gefragt, mit welchem Reifen er fahren will nach dem Wechsel. Bei Bottas dachten die Leute, dass vielleicht ein Ein-Stopp-Rennen möglich gewesen wäre. Deswegen hiess es dann, sie hätten einen lockeren Doppelsieg weggeworfen.»

Zum Zweikampf zwischen Verstappen und Hamilton, die in der 48. Rennrunde in Kurve 4 neben die Strecke fuhren, erläutert Klien: «Klar, es gibt ein Reglement, nach man bestraft wird, wenn man einen Fahrer von der Piste drängt. Dann gibt es fünf Sekunden als Strafe. In jeder anderen Rennserie wird bei sowas aber nicht mal nachgeschaut.»

Brasilien-GP, São Paulo

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:32:22,851 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +10,496 sec

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +13,576

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +39,940

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +49,517

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +51,820

07. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

08. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

10. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

13. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

17. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

Out

Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, Motor

Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, Kollision

WM-Stand nach 19 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 332.5 Punkte

2. Hamilton 318.5 Punkte

3. Bottas 203

4. Pérez 178

5. Norris 151

6. Leclerc 148

7. Sainz 139.5

8. Ricciardo 105

9. Gasly 92

10. Alonso 62

11. Ocon 50

12. Vettel 42

13. Stroll 26

14. Tsunoda 20

15. Russell 16

16. Räikkönen 10

17. Latifi 7

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0

Teams

1. Mercedes 521.5

2. Red Bull Racing 510.5

3. Ferrari 287.5

4. McLaren 256

5. Alpine 112

6. AlphaTauri 112

7. Aston Martin 68

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 11

10. Haas 0