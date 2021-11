Ross Brawn über Horner und Wolff: «Brillante Dynamik»

Nicht nur die WM-Titelkandidaten Max Verstappen und Lewis Hamilton, auch deren Teamchefs Christian Horner und Toto Wolff sorgen für einen spannenden Spitzenkampf. Formel-1-Sportchef Ross Brawn freut sich darüber.

Formel-1-WM-Leader Max Verstappen und Titelverteidiger Lewis Hamilton kämpfen auf der Strecke verbissen um jeden WM-Zähler, und die Rivalität des Red Bull Racing-Stars und seines Mercedes-Widersachers ist nicht nur auf der Piste zu erkennen. Auch neben der Strecke wird erbittert gekämpft, und dabei stehen nicht die GP-Stars, sondern deren Teamchefs im Rampenlicht.

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner und Mercedes-Motorsportdirektor Toto Wolff liefern sich immer wieder Wortduelle, wenn auch selten direkt. In den Medien werden aber auf beiden Seiten verbale Seitenhiebe ausgeteilt, und das heizt den Spitzenkampf weiter an. Darüber freuen sich die Fans und Beobachter gleichermassen, die durch die Aussagen des Briten und des Österreichers zusätzlich unterhalten werden.

Auch Formel-1-Sportchef Ross Brawn geniesst den Wettkampf neben der Strecke, wie er in der jüngsten Ausgabe des Australien-GP-Podcasts «In the Fast Lane» betont. «Der Spitzenkampf ist wirklich intensiv geworden», kommentiert der frühere Ferrari-Technikchef. «Mercedes hat in der Hybrid-Ära bisher dominiert, und wenn man einen Zweikampf im eigenen Team hat, ist das nicht dasselbe», fügt er an.

«Nun haben wir diese brillante Dynamik zwischen Toto Wolff und Christian Horner, die eine weitere Zutat im Spitzenkampf darstellt. Das ist eine andere Situation als in den letzten Jahren und es ist definitiv unterhaltsamer in diesem Jahr», ergänzt der 66-jährige Brite.

Brasilien-GP, São Paulo

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:32:22,851 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +10,496 sec

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +13,576

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +39,940

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +49,517

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +51,820

07. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

08. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

10. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

13. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

17. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

Out

Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, Motor

Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, Kollision

WM-Stand nach 19 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 332.5 Punkte

2. Hamilton 318.5 Punkte

3. Bottas 203

4. Pérez 178

5. Norris 151

6. Leclerc 148

7. Sainz 139.5

8. Ricciardo 105

9. Gasly 92

10. Alonso 62

11. Ocon 50

12. Vettel 42

13. Stroll 26

14. Tsunoda 20

15. Russell 16

16. Räikkönen 10

17. Latifi 7

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0

Teams

1. Mercedes 521.5

2. Red Bull Racing 510.5

3. Ferrari 287.5

4. McLaren 256

5. Alpine 112

6. AlphaTauri 112

7. Aston Martin 68

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 11

10. Haas 0