Lewis Hamilton (Mercedes/1.): Magenprobleme!

Weltmeister Lewis Hamilton erobert im Abschlusstraining zum ersten Formel-1-GP von Katar die Pole-Position. Nach der Bestzeit in Losail enthüllt der Brite: «Am Freitag hatte ich Probleme mit dem Magen.»

Lewis Hamilton sichert sich für die Grand-Prix-Premiere der Formel 1 von Katar die beste Ausgangslage: 102. Pole-Position seiner GP-Karriere, verblüffenderweise erst die vierte 2021 nach Imola, Barcelona und Budapest, seine neunte im Nahen Osten (fünf in Abu Dhabi, drei in Bahrain), Losail ist die 30. Rennstrecke, wo Hamilton eine Formel-1-Pole erzielt (Rekord).

«Am Freitag hatte ich in jeder Hinsicht Probleme», sagt der siebenfache Champion, «mit dem Auto, aber auch körperlich. Ich hatte Schwierigkeiten mit dem Magen. Und der Wagen lag nicht, wie er sollte. Wir sassen dann mit den Ingenieuren bis Mitternacht zusammen, diese Arbeit hat sich heute bezahlt gemacht.»

«Schon im dritten freien Training spürte ich, wie der Wagen viel besser liegt, die Quali lief dann sehr gut, das Team schickte mich immer zum idealen Zeitpunkt hinaus, so dass ich nicht durch Verkehr aufgehalten wurde. Die letzte schnelle Runde war beinahe perfekt – diese Bahn bietet einen so schönen Fluss. Ich fühle mich heute auch körperlich besser, ich hatte sehr gut geschlafen.»

«Auf dieser Strecke ist es nicht ganz einfach, einem Gegner zu folgen, das wird Auswirkungen im Rennen haben. Der Lauf zur ersten Kurve ist recht lang, aber es ist genug Raum, um dennoch die Nase vorn zu behalten. So wie es aussieht, werden wir alle da vorne mit der gleichen Reifenmischung losfahren, also gibt es keine Unterschiede.»



«Der Wind hat gemessen an Freitag um 180 Grad gedreht, das spielte heute auch eine Rolle. Der Abstand zu Red Bull Racing ist erstaunlich. Heute hat alles geklappt.»





Qualifikation, Katar

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:20,827

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:21,282

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:21,478

04. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:21,640

05. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:21,670

06. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:21,731

07. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:21,840

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:21,881

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:22,028

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:22,785

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:22,346

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:22,460

13. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:22,463

14. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:22,597

15. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:22,756

16. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:23,156

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:23,213

18. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:23,262

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:23,407

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:25,859