Katar-GP: Formel 1 vor einem Pistengrenzen-Albtraum?

Im ersten freien Training wurde den Piloten in Sachen Pistengrenzen eine lange Leine gelassen. Damit ist Schluss. Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner befürchtet: «Das wird ein Albtraum!»

Der Eindruck von Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner am ersten Trainingstag auf dem Losail International Circuit: «Man merkt natürlich schon, dass es sich hier um einen Kurs handelt, der für Motorradrennen entworfen wurde – das fängt bei diesen niedrigen Randsteinen an.»

Und genau die werden gemäss Horner noch viel zu reden geben. Die Fahrer ratterten zuhauf über die flachen Kerbs (was sehr schöne Bilder ergab), an einigen Teilen flogen die Karbonteile davon, schon wurde im Fahrerlager Unmut laut, dass dies nicht gehe.

Damit sind wir beim möglichen Reizwort des Wochenendes: Pistengrenzen. Formel-1-Rennleiter Michael Masi liess den Fahrern im ersten Training absichtlich eine lange Leine, «denn die Piloten sollten ein Gefühl für die Strecke erhalten», so der Australier.

Doch Masi hatte in seinen Notizen an die Rennställe vor dem GP-Wochenende bereits klargemacht, wo überall sehr genau hingeschaut wird, ob ein Fahrer noch auf der Bahn ist – am Ausgang von Kurve 4, in der schnellen Passage der Kurven 12 bis 14, dazu in der letzten Kurve vor Start und Ziel (die 16).

Einem Sünder wird die entsprechende Rundenzeit gestrichen, bei einem Fehltrittt in Kurve 16 ist auch die folgende Runde futsch, weil hier ein Fahrer unerlaubt Schwung für die lange Gerade holen könnte.



Drei Fehltritte pro Rennen ergeben die diagonal geteilte schwarz-weisse Flagge und eine Meldung an die Rennkommissare. In der Regel folgt dann eine Fünfsekundenstrafe.



Geprüft wird elektronisch über in den Boden eingelassene Schlaufen, die Regelhüter verlassen sich also nicht auf optische Eindrücke.



AlphaTauri-Fahrer Pierre Gasly: «Im Simulator war ich ständig neben der Bahn, denn in zahlreichen Kurven gewinnst du so Zeit. Ich könnte mir gut vorstellen, dass die Liste der Kurven nach den ersten zwei Trainings ergänzt wird.»



Vor dem zweiten Training kam bereits die erste Korrektur der Rennleitung punkto Pistengrenzen: Neu gilt als Vergehen, «wenn kein Teil mehr mit den violett-weissen Randsteinen mehr in Kontakt ist».



Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner fürchtet: «In Sachen Pistengrenzen wird dieses GP-Wochenende ein Albtraum.»





2. Training, Katar

01. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:23,148 min

02. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:23,357

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:23,498

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:23,570

05. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:23,632

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:23,705

07. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:23,735

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:23,787

09. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:24,020

10. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:24,033

11. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:24,041

12. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:24,056

13. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:24,095

14. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:24,135

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:24,631

16. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:24,954

17. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:25,072

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:25,209

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:25,575

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, keine Zeit





1. Training, Katar

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:23:723 min

02. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:24,160

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:24,194

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:24,509

05. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:24,648

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:24,713

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:24,790

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:24,915

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:24,972

10. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:25,215

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:25,291

12. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:25,328

13. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:25,688

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:25,757

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:25,828

16. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:25,871

17. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:25,905

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:26,699

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:26,712

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:27,500