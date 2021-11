Alfa Romeo: Dritter Fahrer neben Bottas und Zhou

Alfa Romeo tritt nächstes Jahr mit einer neuen Fahrerpaarung an – Valtteri Bottas und Guanyu Zhou. Teamchef Fred Vasseur bestätigt: Es wird an den 2022 noch ein dritter Fahrer zum Einsatz kommen.

Alles neu bei Alfa Romeo: Die Rotweissen verabschieden Kimi Räikkönen in den Rennruhestand und Antonio Giovinazzi in die Formel E, stattdessen werden für den Rennstall aus dem Zürcher Oberland der zehnfache GP-Sieger Valtteri Bottas und der Chinese Guanyu Zhou ins Lenkrad greifen.

Am Losail International Circuit von Katar bestätigt Alfa Romeo-Teamchef Frédéric Vasseur: Es wird an den GP-Wochenenden 2022 noch ein dritter Fahrer zum Einsatz kommen – der 18-jährige Théo Pourchaire!

Vasseur sagt über seinen französischen Landsmann aus der Parfum-Stadt Grasse: «Grundsätzlich bestreitet Théo 2022 eine zweite Saison in der Formel 2. Er schlägt sich dort phänomenal, wenn wir daran denken, dass er noch vor 18 Monaten in der Formel 4 unterwegs war.»

«Natürlich haben wir uns überlegt, ob wir Théo bereits für 2022 in die Formel 1 holen. Aber letztlich war uns das zu riskant. Der Schritt von der Formel 2 in die Königsklasse ist gewaltig, weil die GP-Rennwagen so kompliziert sind. Zudem haben wir 2022 komplett neue Autos und lediglich sechs Wintertesttage.»



«Théo wird ganz bestimmt bei einigen ersten Freitagtrainings zum Einsatz kommen. Wir wollen ihn so in aller Ruhe auf die Formel 1 vorbereiten. Im Zentrum seiner Aufmerksamkeit soll aber 2022 die Formel 2 sein, wo er ein Wörtchen um den Titel mitreden wird.»



Pourchaire wurde 2018 französischer Formel-4-Champion, 2019 Deutscher F4-Meister, 2020 Gesamtzweiter der Formel 3 (hinter dem Australier Oscar Piastri), in seiner ersten Formel-2-Saison 2021 liegt er vor den letzten sechs Rennen in Saudi-Arabien und Abu Dhabi auf dem fünften Zwischenrang.





2. Training, Katar

01. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:23,148 min

02. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:23,357

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:23,498

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:23,570

05. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:23,632

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:23,705

07. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:23,735

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:23,787

09. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:24,020

10. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:24,033

11. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:24,041

12. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:24,056

13. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:24,095

14. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:24,135

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:24,631

16. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:24,954

17. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:25,072

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:25,209

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:25,575

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, keine Zeit





1. Training, Katar

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:23:723 min

02. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:24,160

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:24,194

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:24,509

05. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:24,648

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:24,713

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:24,790

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:24,915

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:24,972

10. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:25,215

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:25,291

12. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:25,328

13. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:25,688

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:25,757

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:25,828

16. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:25,871

17. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:25,905

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:26,699

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:26,712

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:27,500