Charles Leclerc (Ferrari): «Renntempo sieht gut aus»

Charles Leclerc landete im zweiten Training auf dem Losail International Circuit nur auf Platz 13. Dennoch hatte der 24-Jährige aus Monte Carlo nach getaner Arbeit viel Positives zu berichten.

Im ersten freien Training auf dem Losail International Circuit gehörten die beiden Ferrari-Piloten Carlos Sainz und Charles Leclerc noch zu den schnellsten Zehn. Der Spanier landete auf dem sechsten Platz, sein Teamkollege reihte sich gleich dahinter ein. Am Abend musste sich das Duo mit den Plätzen 10 (Sainz) und 13 (Leclerc) begnügen.

Dennoch sprach Leclerc hinterher von einem vernünftigen Auftakt. Und er schwärmte: «Die Strecke macht wirklich viel Spass, auf einer schnellen Runde ist es hier grossartig.» Gleichzeitig betonte er aber auch: «Wir werden sehen, wie viel Action wir im Rennen erleben werden.» Denn das Überholen könnte sich auf dem Wüstenkurs als schwierig erweisen.

Mit Blick auf die eigene Leistung fasste der Monegasse zusammen: «Unser Tag war ganz okay, wir haben alles getestet, was wir uns vorgenommen hatten, was natürlich positiv ist. Aber nun liegt es an uns, über Nacht etwas Arbeit zu investieren, um die Qualifying-Performance zu verbessern. Das Renntempo sieht gut aus, aber wir müssen noch nachlegen, denn unsere Hauptgegner McLaren und AlphaTauri sehen derzeit schneller aus. Aber ich bin ziemlich zuversichtlich, dass wir das Tempo finden werden, das uns jetzt noch fehlt.»

Teamkollege Sainz bestätigte: «Wir müssen uns speziell auf den weichen Reifen verbessern, denn wir haben noch etwas Mühe, die Vorderreifen über die schnelle Runde am Leben zu halten. Da müssen wir eine Lösung finden, denn im Longrun auf den harten Reifen sehen wir gut aus. Die GPS-Daten zeigen, dass wir im Vergleich zu AlphaTauri und McLaren auf den Geraden etwas weniger Speed haben, vielleicht sind sie mit etwas weniger Abtrieb unterwegs. Sie sind derzeit schneller, deshalb müssen wir uns noch ein paar Dinge anschauen.»

2. Training, Katar

01. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:23,148 min

02. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:23,357

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:23,498

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:23,570

05. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:23,632

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:23,705

07. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:23,735

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:23,787

09. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:24,020

10. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:24,033

11. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:24,041

12. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:24,056

13. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:24,095

14. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:24,135

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:24,631

16. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:24,954

17. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:25,072

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:25,209

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:25,575

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, keine Zeit

1. Training, Katar

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:23:723 min

02. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:24,160

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:24,194

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:24,509

05. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:24,648

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:24,713

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:24,790

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:24,915

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:24,972

10. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:25,215

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:25,291

12. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:25,328

13. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:25,688

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:25,757

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:25,828

16. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:25,871

17. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:25,905

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:26,699

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:26,712

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:27,500