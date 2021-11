Katar-GP im Fernsehen: Wer erobert die Pole-Position?

Auf dem Losail International Circuit ausserhalb von Doha geht es um die erste Pole-Position der Königsklasse in Katar. Es heisst wohl ein weiteres Mal: Lewis Hamilton und Valtteri Bottas gegen Max Verstappen.

Das 1055. GP-Wochenende der Formel 1 seit Silverstone 1950 ist das erste der Königsklasse in Katar. Das seit 50 Jahren unabhängige Katar ist das 33. Land, in welchem die Formel 1 einen zur WM zählenden Grand Prix austrägt, der Losail International Circuit ist die 74. Strecke (diese Zahl variiert bei den Statistikern, weil die Meinung auseinander geht, ob zum Beispiel der alte Nürburgring und der neue als gleiche Piste gezählt werden sollen).

Katar wird mit diesem Wochenende zum zweiten Land, in dem nur ein einziger WM-Lauf stattfindet (das andere ist Marokko, wo im Oktober 1958 gefahren wurde). Das soll sich ab 2023 ändern, wenn Katar fester Bestandteil des WM-Programms werden soll. Ob bis dann der geplante Strassenkurs von Doha fertig ist, weiss keiner.

Wieso heisst die 2004 eröffnete Strecke eigentlich Losail? «Lusail», wie es hier heisst, ist eine Abwandlung von «al wassail» und bezieht sich auf eine Pflanze.

Es handelt sich um den vierten Formel-1-WM-Lauf unter Flutlicht, nach dem Grossen Preis von Singapur (Marina Bay Circuit), dem Grand Prix von Abu Dhabi (Yas Marina Circuit) und dem WM-Lauf von Bahrain (Bahrain International Circuit). In knapp zwei Wochen kommt der erste Grosse Preis von Saudi-Arabien hinzu, auf dem Jeddah Corniche Circuit. Der Zeitplan mit Qualifying und Rennen um 17.00 Lokalzeit (15.00 Uhr in Europa) entspricht jenem von Bahrain, die Sonne geht in Losail um 16.44 Uhr unter.

Katar ist die fünfte für die Königsklasse neue Rennstrecke seit dem Beginn der Turbohybrid-Ära der Formel 1 Anfang 2014 – nach Sotschi in Russland (2014), Baku in Aserbaidschan (2016) sowie Mugello (Italien) und Portimão in der Algarve (Portugal) 2020.

Nur zwei Fahrer kannten den Losail International Circuit vor dem ersten Training: Sergio Pérez gewann hier 2009 ein GP2 Asia-Sprintrennen, Nikita Mazepin bestritt in der MRF Challenge-Saison 2014/2015 den ersten Lauf, der in Losail stattfand.



Sollte sich Weltmeister Lewis Hamilton am 20. November die Katar-Pole krallen, würde er einen seiner Formel-1-Rekorde ausbauen – bester Startplatz auf 31 verschiedenen Rennstrecken.





2. Training, Katar

01. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:23,148 min

02. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:23,357

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:23,498

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:23,570

05. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:23,632

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:23,705

07. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:23,735

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:23,787

09. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:24,020

10. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:24,033

11. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:24,041

12. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:24,056

13. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:24,095

14. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:24,135

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:24,631

16. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:24,954

17. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:25,072

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:25,209

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:25,575

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, keine Zeit





1. Training, Katar

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:23:723 min

02. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:24,160

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:24,194

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:24,509

05. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:24,648

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:24,713

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:24,790

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:24,915

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:24,972

10. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:25,215

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:25,291

12. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:25,328

13. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:25,688

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:25,757

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:25,828

16. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:25,871

17. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:25,905

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:26,699

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:26,712

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:27,500