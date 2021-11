Lewis Hamilton: «Weiss nicht, was ihr gesehen habt»

Vor der GP-Saison 2020 verblüffte Mercedes die Konkurrenz mit dem Kniff DAS (dual axis steering). Nun zeigten Videobilder scheinbar erneut verdächtige Bewegungen der Lenkung. Was ist das los?

DAS war genial – mit «dual axis steering» erwischte Weltmeister Mercedes-Benz beim Wintertest 2020 die Konkurrenz auf dem falschen Fuss: Mercedes packte am zweiten Testtag ein neues Lenksystem aus, mit dem die Spur der Vorderräder verändert werden kann, indem der Fahrer das Lenkrad zu sich zieht oder von sich wegdrückt. Einige Gegner zweifelten sofort an der Legalität der innovativen Lösung, doch die Regelhüter des Automobilweltverbands FIA gaben grünes Licht für die Wunder-Lenkung, dank welcher sich die Reifen nachhaltiger aufwärmen lassen.

Der Blick ins Reglement offenbarte, dass nicht genau festgehalten war, was der Fahrer mit der Lenkung machen darf. Vorgegeben war einzig, dass der Fahrer die volle Kontrolle über die Lenkung haben muss, mit der die Position der Vorderräder gesteuert wird. Solange das System also mechanisch funktioniert, ist es legal. Allerdings galt dies nur für 2020, denn vor der GP-Saison 2021 änderte sich der Wortlaut der entsprechenden Regeln. So gibt Artikel 10.5.2 des 2021er-Reglements vor, dass die Position der Vorderräder ausschliesslich mittels einer Rotationsbewegung des Lenkrades verändert werden darf. Ein Heranziehen und Wegdrücken oder auch eine Kippbewegung des Lenkrades sind somit nicht erlaubt.

Und nun dies: Im Rahmen des GP-Wochenendes von Interlagos (Brasilien) tauchten in sozialen Netzwerken Filmaufnahmen vom Cockpit von Lewis Hamiltons Auto auf, welche den Eindruck vermittelten, dass der Champion bei der Fahrt das Lenkrad zu sich heranzieht.

Am Losail International Circuit pfeffert Hamilton ein angebliches DAS 2 ins Reich der Märchen. «Wir hatten DAS im vergangenen Jahr und in diesem Jahr nicht. Die Lenkung bewegt sich nicht mehr vor und zurück. Ich weiss nicht, was ihr da gesehen habt. Ich habe mich in Brasilien zwar über übermässiges Spiel in der Lenkung beklagt, aber da reden wir vom Millimeterbereich.»

Mercedes nimmt dazu wie folgt Stellung: «Entweder es handelt sich um eine optische Täuschung oder um Spiel in der Lenkung, wie es nach einer gewissen Zeit vorkommen kann und nicht wünschenswert ist. Unsere Lenkung ist vor der Saison von der FIA homologiert worden und seither unverändert. Jeder weitere Interpretation gehört in den Bereich von Verschwörungstheorien.»





3. Training, Katar

01. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:22,310 min

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:22,388

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:22,651

04. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:22,835

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:22,846

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:23,048

07. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:23,186

08. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:23,209

09. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:23,276

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:23,567

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:23,711

12. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:23,884

13. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:23,895

14. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:23,923

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:24,154

16. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:24,246

17. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:24,288

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:24,499

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:24,680

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, keine Zeit





