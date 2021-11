Jenson Button zu Max Verstappen: Das ist nicht normal

WM-Leader Max Verstappen liegt im dritten Training deutlich hinter den Mercedes von Valtteri Bottas und Lewis Hamilton. Formel-1-Weltmeister sagt über den Rückstand von Verstappen: «Das ist nicht normal.»

Der Engländer Jenson Button (41) hat das dritte freie Training zum Grossen Preis von Katar aufmerksam verfolgt. Dem Formel-1-Weltmeister von 2009 ist aufgefallen: «Der Abstand des schnellsten Mercedes zu Max Verstappen ist beträchtlich. Wenn das dem echten Speed entspricht, dann wird es für Max sehr schwierig sein, diesen Rückstand in der Qualifikation wettzumachen.»

«Aber für mich gibt es hier Fragezeichen. Denn Pierre Gasly liegt im AlphaTauri nur knapp hinter Max, und das ist nicht normal. Das ist für mich ein Anhaltspunkt dafür, dass Red Bull Racing noch nicht die ideale Fahrzeugbalance gefunden hat.»

«Der Mercedes liegt ausgezeichnet, der Wagen lenkt knackig ein und liegt an der Hinterachse stabil. Das Auto von Verstappen ist nervöser. Für mich sieht es so aus, als würde Mercedes mit mehr Abtrieb fahren.»

Was dem 15-fachen GP-Sieger Button ebenfalls aufgefallen ist: «Da gab es teilweise sehr grosse Unterschiede in der Top-Speed der Mercedes-Fahrer Valtteri Bottas und Lewis Hamilton. Ich erkläre mir das so, dass hier Mercedes verschiedene Einstellungen des Motors versuchte im Hinblick aufs Abschlusstraining.»

Zum Duell zwischen McLaren und Ferrari um den dritten Platz in der Konstrukteurs-Meisterschaft sagt Ex-McLaren-Fahrer Button. «Wenn ich bei Mclaren wäre, würde ich mir Sorgen machen. Der Abstand zu den Ferrari ist zu gross.»



Was passiert im Qualifying, das nach dem Eindunkeln durchgeführt wird, lokal um 17.00 Uhr, in Europa um 15.00 Uhr? Button: «Am Abend wird es anders sein. Du musst erahnen können, wie sich die Fahrzeugbalance verändert, wenn die Pistentemperatur im Abschlusstraining niedriger sein wird. Das ist für Fahrer und Techniker immer überaus knifflig.»





3. Training, Katar

01. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:22,310 min

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:22,388

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:22,651

04. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:22,835

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:22,846

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:23,048

07. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:23,186

08. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:23,209

09. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:23,276

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:23,567

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:23,711

12. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:23,884

13. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:23,895

14. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:23,923

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:24,154

16. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:24,246

17. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:24,288

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:24,499

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:24,680

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, keine Zeit





2. Training, Katar

01. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:23,148 min

02. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:23,357

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:23,498

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:23,570

05. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:23,632

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:23,705

07. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:23,735

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:23,787

09. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:24,020

10. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:24,033

11. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:24,041

12. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:24,056

13. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:24,095

14. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:24,135

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:24,631

16. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:24,954

17. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:25,072

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:25,209

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:25,575

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, keine Zeit





1. Training, Katar

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:23:723 min

02. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:24,160

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:24,194

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:24,509

05. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:24,648

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:24,713

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:24,790

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:24,915

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:24,972

10. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:25,215

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:25,291

12. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:25,328

13. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:25,688

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:25,757

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:25,828

16. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:25,871

17. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:25,905

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:26,699

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:26,712

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:27,500