Ralf Schumacher: «Diese Strecke ist Mercedes-Land»

Der sechsfache GP-Sieger Ralf Schumacher ist davon überzeugt, dass Lewis Hamilton und Valtteri Bottas auf dem Losail International Circuit im Vorteil sind. «Mir scheint, diese Strecke ist Mercedes-Land.»

Der langjährige Formel-1-Fahrer Ralf Schumacher wittert: Der erste Formel-1-GP von Katar wird mit einem Sieg von Mercedes enden. Als Grand-Prix-Experte der deutschen Sky meint Schumacher: «Das sind alles mittelschnelle bis schnelle Kurven. Da gibt es zu wenige enge Bereiche, wo die Fahrer von Red Bull Racing punkten könnten. Auf der Bremse ist der Mercedes zudem das stabilere Auto, deswegen ist das hier auf jeden Fall Mercedes-Land'», so der 46-Jährige.

Ralf Schumacher ist auch tief beeindruckt davon, in welcher Art und Weise Lewis Hamilton in Brasilien zum Sieg geflogen ist. «Man muss schon sagen, dass das eine schon fast beängstigende Stärke des Motors gewesen ist. Wir haben früher auch Rennen gesehen, wo Hamilton nicht nach vorne kam. Und natürlich ist Lewis ein ausgezeichneter Fahrer, das steht ausser Zweifel.»

Aber für Ralf Schumacher stellt sich die Frage, ob Motorwechsel wie bei Hamilton in Brasilien Sinn des Reglements sind. «Für mich ist hier ein wenig problematisch, dass dieses Austauschen des Motors nicht unter den Kostendeckel fällt. Das macht mir ein bisschen Sorgen. Da muss die FIA einen neuen Weg finden, weil wenn das hier einmal einreisst, wechselt jeder jedes Mal den Motor und dann kriegen alle die gleichen Strafen und jeder hat die tolle Leistung.»

Mercedes, so der WM-Vierte von 2001 und 2002 weiter, habe den Motor im Auto von Hamilton ja letztlich nur deswegen gewechselt, weil dieser in den Rennen zuvor zu viel Verschleiss gezeigt hatte, «doch kaputt war er nicht. Das ist nicht der Sinn des Reglements. Das finde ich ein bisschen fragwürdig. Ich finde, man sollte ein Motor erst dann wechseln, wenn es sein muss. Wenn Mercedes jetzt einen höheren Verschleiss und weniger Leistung als andere hat, dann ist es deren Problem. Man sollte nicht in der Lage sein, solche Vorteile zu nutzen. Das gehört ja auch zum Sport, dass man sich an die Regeln hält.»

Der 180-fache GP-Teilnehmer Ralf Schumacher erkennt noch einen anderen Vorteil bei Mercedes: «Mercedes hat das Reifen-Management deutlich verbessert. In Brasilien konnten sie attackieren, ohne dass sie dabei die Reifen kaputtgemacht haben. Am Anfang des Jahres hatten sie damit noch Mühe.»





2. Training, Katar

01. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:23,148 min

02. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:23,357

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:23,498

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:23,570

05. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:23,632

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:23,705

07. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:23,735

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:23,787

09. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:24,020

10. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:24,033

11. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:24,041

12. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:24,056

13. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:24,095

14. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:24,135

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:24,631

16. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:24,954

17. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:25,072

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:25,209

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:25,575

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, keine Zeit





1. Training, Katar

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:23:723 min

02. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:24,160

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:24,194

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:24,509

05. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:24,648

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:24,713

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:24,790

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:24,915

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:24,972

10. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:25,215

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:25,291

12. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:25,328

13. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:25,688

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:25,757

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:25,828

16. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:25,871

17. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:25,905

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:26,699

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:26,712

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:27,500