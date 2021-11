Toto Wolff zu Heckflügel-Verdacht: «Es wäre verrückt»

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner reagiert mit Skepsis auf den Speed von Mercedes, er hat den Verdacht, dass mit dem Heckflügel etwas nicht stimmt. So reagiert Toto Wolff auf die Aussagen des Briten.

Das Duell um den WM-Titel zwischen Red Bull Racing und Mercedes spitzt sich zu und die Kämpfe werden nicht nur auf der Strecke zwischen WM-Leader Max Verstappen und Titelverteidiger Lewis Hamilton ausgetragen. Auch die Team-Oberen liefern sich immer wieder Wortgefechte, zuletzt wegen des Heckflügels am Mercedes, der für einen verdächtig guten Speed sorgt.

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner betonte in der Teamchef-Pressekonferenz in Katar: «Jeder konnte sehen, dass der Speed von Mercedes nicht normal war.» Und auch GP-Veteran Jenson Button erklärte, dass der Tempo-Überschuss nicht nur vom frischen Verbrennungsmotor kommen kann, denn Hamilton in São Paulo einsetzte. «Dafür müsste Mercedes 50 PS mehr haben, und das ist sicherlich nicht der Fall», kommentierte der Champion von 2009.

Mercedes-Motorsportdirektor Toto Wolff will davon nichts wissen. Er erwidert auf die Verdächtigung, dass sich der Flügel bei Vollast auf unerlaubte Art bewegt: «Niemand würde mit einem illegalen Motor oder Heckflügel an die Strecke kommen, die Welt ist viel zu transparent, deshalb wäre es verrückt, wenn man solche Entscheidungen im Team treffen würde.»

Und der Wiener betont angesichts der Drohung des Konkurrenten, bei den FIA-Regelhütern gegen den Heckflügel zu protestieren: «Wenn man sich von Skepsis leiten lässt, weil einem jemand etwas erzählt hat, und man davon ausgeht, dass das die Ursache ist, sollte man es darauf ankommen lassen. Ich glaube, wir wurden 14 Mal wegen dieses speziellen Flügels kontrolliert. Die FIA hat alle Zeichnungen darüber. Was auch immer Red Bull Racing vermutet, ist nicht vorhanden. Wir können gerne einen zu Red Bull Racing nach Milton Keynes schicken.»

2. Training, Katar

01. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:23,148 min

02. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:23,357

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:23,498

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:23,570

05. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:23,632

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:23,705

07. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:23,735

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:23,787

09. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:24,020

10. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:24,033

11. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:24,041

12. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:24,056

13. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:24,095

14. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:24,135

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:24,631

16. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:24,954

17. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:25,072

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:25,209

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:25,575

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, keine Zeit

1. Training, Katar

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:23:723 min

02. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:24,160

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:24,194

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:24,509

05. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:24,648

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:24,713

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:24,790

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:24,915

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:24,972

10. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:25,215

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:25,291

12. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:25,328

13. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:25,688

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:25,757

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:25,828

16. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:25,871

17. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:25,905

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:26,699

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:26,712

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:27,500