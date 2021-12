FP1 Saudi-Arabien: Bestzeit von Lewis Hamilton

Lewis Hamilton war in der ersten Trainingsstunde in Saudi-Arabien der Schnellste

Lewis Hamilton machte im ersten freien Training in Saudi-Arabien da weiter, wo er in Katar aufgehört hatte: Der Mercedes-Star sicherte sich die Bestzeit vor seinem Titelrivalen Max Verstappen

Der Jeddah Corniche Circuit hatte sich auf etwas mehr als 35 Grad Celsius aufgeheizt, bevor die GP-Piloten zum ersten Mal auf dem Strassenkurs von Saudi-Arabien ausrücken durften. Die Aussentemperatur betrug knapp 28,4 Grad, als die beiden Ferrari-Stars Carlos Sainz und Charles Leclerc zusammen mit McLaren-Frohnatur Daniel Ricciardo als Erste die Boxengasse verliessen.

Lange blieb das Trio nicht alleine: Keiner wollte die wertvolle Trainingszeit ungenutzt verstreichen lassen, da sie den neuen Kurs schnell wie möglich kennenlernen wollten. Lewis Hamilton war der Letzte, der sich auf der Bahn zeigte, der Mercedes-Pilot rückte neun Minuten nach dem Start der Session aus.

Zu diesem Zeitpunkt hatte sein WM-Rivale Max Verstappen bereits fünf Umläufe gedreht und mit 1:31,736 min die Spitzenposition übernommen. Hinter dem Red Bull Racing-Fahrer reihte sich Pierre Gasly ein, der zuvor berichtet hatte, dass er einen eigenartigen Geruch im Cockpit wahrnahm. «Es riecht, als ob irgendetwas ganz heiss geworden ist», funkte der Franzose, der trotzdem auf der Strecke blieb und auf der weichen Reifenmischung starke Rundenzeiten drehen konnte.

Dennoch wurde er bald von Ricciardo auf den dritten Platz verwiesen, der die mittelharten Reifen für die erste Fahrt gewählt hatte. Verstappen, der auf den harten Reifen unterwegs war, blieb dennoch deutlich schneller als der Rest und verbesserte sich stetig. Nach 15 Minuten betrug seine Bestmarke 1:30,920 min, während der mittlerweile ausgerückte Hamilton vorerst mit der siebten Position Vorlieb nehmen musste.

Nach sieben Runden bog Verstappen kurz an die Box ab, behielt aber die Führung vor Lando Norris, Valtteri Bottas, Ricciardo, Gasly, Lance Stroll, Sebastian Vettel, Sainz, Leclerc, und Antonio Giovinazzi. Die Top-10-Reihenfolge änderte sich aber schnell, weil Hamilton auf den weichen Gummis die drittschnellste Zeit aufstellte.

Starker Start von Max Verstappen

Verstappen, der erneut seine Runden auf den harten Reifen drehte, liess sich davon nicht beirren und verbesserte die Bestzeit auf 1:30,354 min. Damit hielt sich der 24-Jährige an der Spitze vor Norris, Leclerc, Gasly, Hamilton, Vettel, Bottas, Ricciardo, Giovinazzi und Stroll. Dahinter folgten Sainz, Nicholas Latifi, George Russell, Yuki Tsunoda, Esteban Ocon, Sergio Pérez, Fernando Alonso, Kimi Räikkönen, Mick Schumacher und Nikita Mazepin.

Verstappen war noch nicht fertig, er legte mit 1:30,014 min eine neue Messlatte, Bottas auf Position 2 fehlten mehr als neun Zehntel auf diese Bestmarke. Kurz vor Halbzeit leerte sich der 6,174 km lange Rundkurs, Neben Hamilton waren nach 25 Minuten nur die beiden Alpine-Piloten Ocon und Alonso noch auf der Bahn.

Hamilton verbesserte sich auf den zweiten Platz, blieb aber immer noch mehr als sechseinhalb Zehntel über der Zeit seines WM-Gegners. Dahinter belegten Bottas, Norris, Leclerc, Gasly, Vettel, Ocon, Russell und Ricciardo die weiteren Top-10-Positionen. Bei Verstappen wurde kurz am Auto geschraubt, nachdem er in Kurve 23 etwas zu enthusiastisch über die Randsteine gebrettert war.

Nach knapp 40 Minuten setzte sich Bottas mit 1:30,009 min an die Spitze und unterbot damit die Bestzeit von Verstappen um gerade einmal fünf Tausendstel. Fünf Minuten später war es Hamilton, der die Spitzenposition mit 1:29,786 min übernahm und seinen Teamkollegen um 0,223 sec distanzierte. Verstappen verweilte an der Box, die er nach 15 Runden angesteuert hatte.

Als das Mercedes-Duo in die Boxengasse einbog, rückte Verstappen auf den weichen Reifen noch einmal aus, kam aber vorerst nicht an die Bestzeit seines Rivalen heran. So durfte sich Katar-Sieger Hamilton über die FP1-Bestzeit freuen. Verstappen, Bottas, Gasly, Giovinazzi, Sainz, Leclerc, Ricciardo, Alonso und Vettel belegten die weiteren Top-10-Plätze, Schumacher schloss die Session auf Position 18 ab.

1. Training, Dschidda

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:29,786 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:29,842

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:30,009

04. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:30,263

05. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:30,318

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:30,564

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1: 30,600

08. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:30,608

09. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:30,842

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:30,886

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:30,960

12. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:31,023

13. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:31,029

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:31,044

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:31,099

16. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:31,296

17. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:31,343

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1: 31,525

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:31,821

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:33,464