Lewis Hamilton zu Max Verstappen: «Grösster Erfolg»

Formel-1-Champion Lewis Hamilton sagt über das packende WM-Duell mit Max Verstappen: «Wenn ich Max bezwingen kann und meinen achten Titel holen würde, dann wäre das mein grösser Erfolg.»

Lewis Hamilton muss keiner mehr erklären, wie ein WM-Duell geht: 2007 kämpfte er bis zum dramatischen Finale von Brasilien gegen seinen damaligen McLaren-Stallgefährten Fernando Alonso und Ferrari-Star Kimi Räikkönen. 2008 holte er in Interlagos gegen Felipe Massa (Ferrari) nach, was er im Jahr zuvor verpasst hatte – seinen ersten WM-Titel.

2010 hatte er beim Schlussrennen in Abu Dhabi gegen Mark Webber und Sebastian Vettel (Red Bull Racing) sowie Fernando Alonso (nun im Ferrari) nur noch mathematische Chancen. 2014 und 2015 schlug er im Mercedes Nico Rosberg, 2016 musste er sich dem Wiesbadener geschlagen geben, danach folgten vier Titel in Serie, 2017 bis 2020, zwei Mal kam ihm Sebastian Vettel (Ferrari) am nächsten, Valtteri Bottas war kein ebenbürtiger Gegner.

Die Intensität eines WM-Kampfs gegen einen Piloten aus einem anderen Rennstall, das hat es in dieser Spannung seit 2008 nicht mehr gegeben, und der heutige Gegner heisst Max Verstappen.

Auf die Frage, welchen Stellenwert der Titelgewinn für Hamilton hätte, sagt der 36-jährige Engländer: «Das wäre mein grösster Erfolg, aus mehreren Gründen. Erstens hat noch kein Fahrer acht Formel-1-Titel erreicht. Zweitens stecke ich in einem der härtesten Zweikämpfe, den dieser Sport seit Jahren erlebt hat. Und drittens findet dieses Duell vor dem Hintergrund der anhaltenden Corona-Pandemie statt.»



Bei aller Belastung findet der 102-fache GP-Sieger aber auch, dass «ich entspannter bin als je zuvor. Vielleicht hat es damit zu tun, dass ich genau weiss, worauf es bei einem solchen WM-Duell ankommt. Da gibt es keine schlaflosen Nächte mehr, wie ich sie 2007 oder 2007 hatte.»



«Ich bin auch gelassener, weil ich ohnehin nichts mehr daran ändern kann, was in den bisherigen 20 Rennen passiert ist. Ich kann nicht mehr machen als mich so gut vorzubereiten wie irgend möglich und dann hier in Dschidda mein Bestes zu geben. Alles Weitere ergibt sich von selber.»





Katar-GP, Losail

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:24:29,908 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +25,743 sec

03. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +59,457

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +1:02,306 min

05. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1:20,570

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1:21,274

07. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1:21,911

08. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +1:23,126

09. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

14. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

15. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

16. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, + 1 Runde

17. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +2 Runden

18. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

Out

Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes

Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12





WM-Stand nach 20 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 351.5 Punkte

2. Hamilton 343.5 Punkte

3. Bottas 203

4. Pérez 190

5. Norris 153

6. Leclerc 152

7. Sainz 145.5

8. Ricciardo 105

9. Gasly 92

10. Alonso 77

11. Ocon 60

12. Vettel 43

13. Stroll 34

14. Tsunoda 20

15. Russell 16

16. Räikkönen 10

17. Latifi 7

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0



Teams

1. Mercedes 546.5

2. Red Bull Racing 541.5

3. Ferrari 297.5

4. McLaren 258

5. Alpine 137

6. AlphaTauri 112

7. Aston Martin 77

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 11

10. Haas 0