Kimi Räikkönen: Wehmütige Worte seiner Gegner

Noch zwei Rennen, dann ist die Formel-1-Karriere von «Iceman» Kimi Räikkönen vorbei, nach 350 Grands Prix. Seine langjährigen Gegner reagieren auf seinen Rückzug mit wehmütigen Worten.

Grosser Preis von Saudi-Arabien auf dem Jeddah Corniche Circuit, Grosser Preis von Abu Dhabi auf jenem Yas Marina Circuit, wo Kimi Räikkönen 2012 den 19. seiner 21 GP-Siege eingefahren hat – dann ist Schluss mit der Formel-1-Karriere des 42-jährigen «Iceman», Abu Dhabi wird sein 350. und letzter Grand Prix sein.

Was Fans und Fahrerkollegen gleichermassen Eindruck macht: Kimi Matias Räikkönen ist ein Fahrer, der sich vom Glanz und Glamour der Königsklasse nie hat verbiegen lassen; er ist sich selber treu geblieben, und seine knorrige Art ist über die Jahre Kult geworden.

Kimi beschliesst auf der Insel Yas von Abu Dhabi eine GP-Karriere, die in Melbourne 2001 begann, und langjährige Gegner, Kollegen und Freunde reagieren mit wehmütigen Worten.

Sebastian Vettel weiss: «Früher oder später kommt für jeden Piloten der Punkt, an dem er die GP-Bühne verlässt, das ist der natürliche Lauf der Dinge. Die Zeit geht an keinem spurlos vorbei, dieser Moment wird auch für mich kommen.»

«Natürlich werden wir Kimi vermissen. Die Leute sagen ja immer, in der Formel 1 gäbe es keine Typen mehr, aber Kimi ist ein Typ, und ich habe die Zeit an seiner Seite bei Ferrari in vollen Zügen genossen. Ich finde, Kimi ist einer der wenigen Fahrer, die sich nie verändert haben. Er war immer sehr offen, als ich damals als Grünschnabel in die Formel 1 kam, da war er schon ein Star.»

«Er ist ein Mensch, mit dem man kein Problem haben kann. Wenn es eines gibt, dann kannst du sicher sein, dass die Schwierigkeiten von dir kommen, nicht von ihm.»

Auf die Frage, was Seb an Kimi am meisten vermissen werde, lacht Vettel: «Sein Schweigen.»



Fernando Alonso bezeichnet Kimi als einen «guten Menschen. Ich bewundere sein Feuer für den Sport über all die Jahre und seine kompromisslose Ehrlichkeit.»



«Einige Leute verkennen ihn vielleicht wegen seiner ein wenig unnahbaren Art, «Iceman» eben, aber dahinter steckt ein wahrhaft guter Kerl. Ich traf ihn über all die Jahre auch abseits der Rennstrecken, und dann ist da nichts mehr von Eis zu spüren. Er ragte immer heraus in der Formel 1, weil er als Typ unvergleichlich ist.»





