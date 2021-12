Pierre Gasly zu WM-Duell: «Am Limit gekämpft»

Die AlphaTauri-Teamkollegen Pierre Gasly und Yuki Tsunoda gaben am Rande des Yas Marina-Rundkurses ihre Tipps zum WM-Spitzenduell von Max Verstappen und Lewis Hamilton ab.

Vor dem letzten Saisonlauf in Abu Dhabi beherrscht ein Thema das Fahrerlager: Wer wird sich im engen Spitzenduell durchsetzen? Max Verstappen oder Lewis Hamilton? Die beiden GP-Stars sind nach dem Sieg des Mercedes-Piloten in Saudi-Arabien mit gleich vielen WM-Zählern im Gepäck an den Wüstenkurs von Yas Marina gereist. Dennoch hat Verstappen die Nase knapp vorn, weil er in dieser Saison einmal mehr triumphierte als der siebenfache Champion.

Der enge WM-Fight sorgt nicht nur bei den Fans für viel Freude, auch die Berufskollegen geniessen den Zweikampf der Spitzenreiter, wie etwa AlphaTauri-Talent Pierre Gasly betont: «Ich denke, es ist super für unseren Sport, dass sich zwei Fahrer aus zwei Teams nach so vielen Rennen einen derart engen Kampf um die Titelkrone liefern. Als Motorsport-Fan geniesse ich selbst die Highlights, auch wenn man da nicht alles sieht.»

«Nach dem Rennen am Sonntag habe ich mir im Hotelzimmer in Saudi-Arabien die besten Szenen des GP angeschaut und ich dachte mir: ‚Oh, das war eine grossartige Show für die Zuschauer, weil die beiden sich ein so enges Duell geliefert haben.‘ Sie haben wirklich am Limit gekämpft und die ganze Formel-1-Gemeinde erlebt ihretwegen eine tolle Phase. Ich bin gespannt, wie es dieses Wochenende weitergehen wird», ergänzt der 25-Jährige.

Sein WM-Tipp fällt wenig überraschend aus: «Ich denke, Max wird am Ende die Nase vorn haben», sagt Gasly, der lachend anfügt: «Auch wenn ich mir nicht sicher bin, dass sie die Zielflagge sehen werden. Aber ich denke, Red Bull Racing und Max werden am Ende triumphieren.» Auch sein Teamkollege Yuki Tsunoda muss nicht lange überlegen. Auf die Frage, wer seiner Meinung nach triumphieren wird, meint der 21-jährige Japaner knapp: «Max natürlich!»

Saudi-Arabien-GP, Dschidda

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:28:43,979h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +11,825 sec

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +27,531

04. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +27,633

05. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +40,121

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +41,613

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +44,475

08. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +46,606

09. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +58,505

10. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:01,358 min

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1:17,212

12. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1:23,249

13. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

Out

Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, Crash

George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, Crash

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, Crash

Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, Crash

Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, Crash

WM-Stand nach 21 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 369.5 Punkte

2. Hamilton 369.5 Punkte

3. Bottas 218

4. Pérez 190

5. Leclerc 158

6. Norris 154

7. Sainz 149.5

8. Ricciardo 115

9. Gasly 100

10. Alonso 77

11. Ocon 72

12. Vettel 43

13. Stroll 34

14. Tsunoda 20

15. Russell 16

16. Räikkönen 10

17. Latifi 7

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0

Teams

1. Mercedes 587.5

2. Red Bull Racing 559.5

3. Ferrari 307.5

4. McLaren 269

5. Alpine 149

6. AlphaTauri 120

7. Aston Martin 77

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 13

10. Haas 0