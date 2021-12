David Coulthard: «Max Verstappen ist ein Phänomen»

Der frühere Formel-1-Pilot David Coulthard spricht über die Stärken der beiden WM-Rivalen Max Verstappen und Lewis Hamilton, die am Sonntag in Abu Dhabi das letzte, entscheidende Duell austragen werden.

Selten war die Formel-1-WM vor dem letzten Rennen der Saison (Start am Sonntag um 14 Uhr MEZ) so spannend: Die Titelkandidaten Max Verstappen und Lewis Hamilton gehen punktgleich ins letzte Rennwochenende der Saison in Abu Dhabi. Der Niederländer aus dem Red Bull Racing-Team hat die Nase vorn, weil er in diesem Jahr einen Sieg mehr errungen hat als der siebenfache Weltmeister aus dem Mercedes-Team.

Alles konzentriert sich auf den Spitzenkampf zwischen dem Titelverteidiger und dem Herausforderer, der zum ersten Mal die Chance hat, die WM-Krone in der prestigeträchtigen Fahrer-Wertung zu erobern. Obwohl Hamilton über deutlich mehr Erfahrung verfügt, sieht GP-Veteran David Coulthard keinen der beiden Ausnahmekönner im Vorteil.

Im «In the Fast Lane»-Podcast der «Australian Grand Prix Corporation» erklärt der Schotte mit Blick auf Hamilton: «Lewis ist sehr erfahren und kennt die Macht seiner Worte und Handlungen in der Öffentlichkeit. Bei all seinen Feierlichkeiten und der Zeit, die er sich lässt, um zu den Interviews zu kommen, geht es also darum, innezuhalten, um nachzudenken und sich zu präsentieren.»

Zu Verstappen sagt Coulthard: «Max ist angesichts seines Alters und seiner Lebenserfahrung wirklich ein Phänomen. Dabei geht es nicht nur um seine Fahrweise, sondern auch um die Art und Weise, wie er mit dem Druck in der Formel 1 umgeht. Er hat das Rennfahren nicht nur in seiner DNA, sondern auch im Blut. Durch seine Erfahrungen im Kart hat er für sein junges Alter eine unglaubliche Reife erlangt.»

Deshalb kommt der 50-jährige Ex-Rennfahrer zum Schluss: «Beide sind sehr gut darin, den Augenblick richtig einzuschätzen, Fragen zu beantworten und eine Position einzunehmen. Ich glaube nicht, dass der eine oder andere Fahrer im Vorteil ist, wenn es um Rennintelligenz oder den Auftritt in den Medien geht.»

Saudi-Arabien-GP, Dschidda

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:28:43,979h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +11,825 sec

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +27,531

04. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +27,633

05. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +40,121

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +41,613

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +44,475

08. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +46,606

09. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +58,505

10. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:01,358 min

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1:17,212

12. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1:23,249

13. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

Out

Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, Crash

George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, Crash

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, Crash

Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, Crash

Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, Crash

WM-Stand nach 21 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 369.5 Punkte

2. Hamilton 369.5 Punkte

3. Bottas 218

4. Pérez 190

5. Leclerc 158

6. Norris 154

7. Sainz 149.5

8. Ricciardo 115

9. Gasly 100

10. Alonso 77

11. Ocon 72

12. Vettel 43

13. Stroll 34

14. Tsunoda 20

15. Russell 16

16. Räikkönen 10

17. Latifi 7

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0

Teams

1. Mercedes 587.5

2. Red Bull Racing 559.5

3. Ferrari 307.5

4. McLaren 269

5. Alpine 149

6. AlphaTauri 120

7. Aston Martin 77

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 13

10. Haas 0