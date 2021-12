Mick Schumacher: «Drücke beiden die Daumen» 09.12.2021 - 14:00 Von Agnes Carlier

© LAT Mick Schumacher freut sich auf das letzte Saisonrennen in Abu Dhabi

Mick Schumacher schliesst in Abu Dhabi seine Rookie-Saison in der Formel 1 ab. Der Deutsche freut sich nach seinem Crash in Saudi-Arabien auf den letzten GP und erklärt, was er vom WM-Spitzenkampf erwartet.