Fernando Alonso: «Max hat den Titel verdient»

Formel-1-Routinier Fernando Alonso ist sich sicher: Max Verstappen fuhr in diesem Jahr besser als der Rest des GP-Feldes. Gleichzeitig stellt er klar: «Ich unterstütze keinen der beiden.»

Fernando Alonso kennt den Druck, der auf einem Fahrer lastet, der den WM-Titel gewinnen kann. Dennoch will der zweifache Champion nicht beurteilen, was den beiden Spitzenkandidaten Max Verstappen und Lewis Hamilton vor dem entscheidenden Rennwochenende in Abu Dhabi durch den Kopf geht. «Jeder von uns ist anders, ich weiss also nicht, wie sie dieses letzte Rennwochenende genau angehen», winkt er auf die entsprechende Frage ab.

Der Asturier hat aber eine klare Meinung darüber, wer den Titel in der Fahrer-Wertung verdient hat. «Beide sind in Topform und fahren überragend. Sie machen keine Fehler und setzen die Grenzen immer wieder neu. Man kann sehen, dass sie auf einem anderen Niveau unterwegs sind, weil sie immer die ersten beiden Plätze belegen. Und es ist fantastisch, mitanzusehen, wie sie sich gegenseitig zu immer besseren Leistungen antreiben», holt er aus.

«Es wird sicherlich auch vom Auto abhängen, wer am Ende triumphieren wird, und Mercedes zeigte zuletzt die etwas bessere Performance und gewann ein paar Rennen in Folge. Aber Max fährt meiner Meinung nach ein Stück besser als wir anderen im Feld. Seine Quali-Runde in Saudi-Arabien war bis zum Mauerkuss überragend. Diese Leistung kam von Max, das war nicht das Auto. Meiner Meinung nach hat Mercedes deshalb den Sieg in der Konstrukteurswertung verdient, weil ihr GP-Renner stärker ist. Max war aber übers Jahr gesehen stärker als alle anderen», betont der 32-fache GP-Sieger.

Gleichzeitig stellt Alonso klar: «Ich unterstütze Max nicht, ich denke einfach, er verdient es. Das ist meine Meinung, jeder hat da seine eigene. Beide sind sicherlich sehr gut vorbereitet, sie sind schnell, machen keine Fehler und fahren beide am Limit. Von aussen betrachtet ist es natürlich sehr interessant. Aber ich unterstütze keinen der beiden, ich unterstütze mein Team. Und wir kämpfen um den fünften Platz in der Team-WM. Wir haben nun einen guten Vorsprung auf AlphaTauri, aber du kannst nie wissen, was in einem Rennen passiert. Wir müssen also fokussiert bleiben und am Sonntag einen guten Job abliefern.»

Saudi-Arabien-GP, Dschidda

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:28:43,979h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +11,825 sec

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +27,531

04. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +27,633

05. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +40,121

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +41,613

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +44,475

08. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +46,606

09. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +58,505

10. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:01,358 min

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1:17,212

12. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1:23,249

13. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

Out

Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, Crash

George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, Crash

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, Crash

Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, Crash

Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, Crash

WM-Stand nach 21 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 369.5 Punkte

2. Hamilton 369.5 Punkte

3. Bottas 218

4. Pérez 190

5. Leclerc 158

6. Norris 154

7. Sainz 149.5

8. Ricciardo 115

9. Gasly 100

10. Alonso 77

11. Ocon 72

12. Vettel 43

13. Stroll 34

14. Tsunoda 20

15. Russell 16

16. Räikkönen 10

17. Latifi 7

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0

Teams

1. Mercedes 587.5

2. Red Bull Racing 559.5

3. Ferrari 307.5

4. McLaren 269

5. Alpine 149

6. AlphaTauri 120

7. Aston Martin 77

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 13

10. Haas 0