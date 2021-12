Daniel Ricciardo: Bald zwei Wochen Quarantäne!

Der Australier Daniel Ricciardo (32) schwärmt vom WM-Duell zwischen Lewis Hamilton und Max Verstappen. Und der McLaren-Fahrer verrät, dass er sich bald in Quarantäne begeben muss.

Erstmals seit 2016 fällt wieder eine WM-Entscheidung im letzten Rennen des Jahres in Abu Dhabi. Damals hiess es Nico Rosberg gegen Lewis Hamilton, beide mit Mercedes, heute heisst es Lewis Hamilton mit Mercedes gegen Max Verstappen mit Red Bull Racing-Honda. Erstmals seit 1974 (Clay Regazzoni gegen Emerson Fittipaldi) gehen zwei Titelanwärter punktegleich ins Finale.

Der achtfache GP-Sieger Daniel Ricciardo schwärmt über Hamilton gegen Verstappen: «Ich wünschte, wir hätten in jeder Formel-1-Saison ein so sensationelles Titelduell. Das ist doch genau, was die Fans sich wünschen, mit zwei Piloten, die nicht verschiedener sein könnten – hier der Veteran und Rekordhalter an Siegen und Titeln, da der junge Herausforderer. Das ist ein so cooles Duell, eine grandiose Geschichte für unseren Sport, ein Traum-Szenario.»

«Ich könnte mir keinen grösseren Druck vorstellen für die Fahrer als in dieser Ausgangslage. Wer in Abu Dhabi vor dem Anderen liegt, ist Weltmeister. Ich bin letztlich ja auch Formel-1-Fan, und ich könnte mir nichts Spannenderes ausmalen – dagegen verblasst sogar Netflix.»

McLaren-Fahrer Ricciardo über Rang 5 in Saudi-Arabien: «Das war ein verrücktes Rennen, du hast nie gewusst, was als nächstes passiert.»



«Was dieses Jahr angeht, so habe ich nie eine schwierigere Saison erlebt, weil ich nicht erwartet hatte, dass es so lange dauern würde, dass ich den McLaren wie erwünscht fahren kann. Und dann war da natürlich der Höhenflug von Monza, mit diesem grandiosen Doppelsieg für McLaren.»



Daniel Ricciardo verrät auch, was er nach dem WM-Finale von Abu Dhabi machen wird: «Ich werde zwei Wochen lang die Decke eines Hotelzimmers anstarren! Ich will endlich wieder nach Hause, aber die Vorschriften wegen Corona in Australien schreiben mir vor, dass ich nach Einreise zwei Wochen in Quarantäne muss. Also werde ich das machen.»





Saudi-Arabien-GP, Dschidda

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:28:43,979h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +11,825 sec

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +27,531

04. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +27,633

05. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +40,121

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +41,613

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +44,475

08. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +46,606

09. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +58,505

10. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:01,358 min

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1:17,212

12. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1:23,249

13. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

Out

Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, Crash

George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, Crash

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, Crash

Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, Crash

Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, Crash





WM-Stand nach 21 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 369.5 Punkte

2. Hamilton 369.5 Punkte

3. Bottas 218

4. Pérez 190

5. Leclerc 158

6. Norris 154

7. Sainz 149.5

8. Ricciardo 115

9. Gasly 100

10. Alonso 77

11. Ocon 72

12. Vettel 43

13. Stroll 34

14. Tsunoda 20

15. Russell 16

16. Räikkönen 10

17. Latifi 7

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0



Teams

1. Mercedes 587.5

2. Red Bull Racing 559.5

3. Ferrari 307.5

4. McLaren 269

5. Alpine 149

6. AlphaTauri 120

7. Aston Martin 77

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 13

10. Haas 0