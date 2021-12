Charles Leclerc: «Hatten einige Male Pech» 09.12.2021 - 12:45 Von Vanessa Georgoulas

© LAT Charles Leclerc: «Wir kennen unsere Schwächen»

Ferrari-Star Charles Leclerc schaffte es in Saudi-Arabien in die Punkte, der ehrgeizige Monegasse war mit seinem siebten Platz aber nicht ganz glücklich. In Abu Dhabi hofft er auf einen starken Saisonabschluss.