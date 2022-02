Red Bull Racing: Freude über gelungenen Auftakt

Max Verstappen spulte am ersten Testtag in Barcelona fast 700 km ab

Das Red Bull Racing Team liess gleich zum Test-Auftakt in Barcelona Weltmeister Max Verstappen auf die Strecke. Der Niederländer absolvierte fast zweieinhalb Renndistanzen – sehr zur Freude der Teamleitung.

Mehr als 680 km spulte Max Verstappen am ersten Barcelona-Testtag ab, danach sprach der Champion von einem gelungenen Start in die Vorsaison: «Wir wollten heute ein paar Runden drehen, um uns an das Auto zu gewöhnen und ein allgemeines Verständnis dafür zu bekommen, wie es sich verhält. Alles hat ziemlich gut funktioniert, also war es ein guter Start und ein positiver Tag.»

Teamchef Christian Horner ergänzte: «Max hatte das Gefühl, dass das Auto gut zu fahren ist, also war es ein positiver erster Morgen. Es war eine sehr kurze Winterpause, aber es ist grossartig, wieder an der Strecke zu sein und die Nummer eins auf dem Auto zu sehen.»

Guillaume Rocquelin, Head of Race Engineering, fasste zusammen: «Wir hatten uns ein optimistisches Ziel von 700 Kilometern gesetzt, und wir haben dieses Ziel um etwa drei Runden unterschritten, was für den ersten Testtag recht ungewöhnlich ist.»

«Der erste Testtag lief gut, wir haben einige Tests durchgeführt und wir haben eine gute Richtung gefunden, in der wir das Auto verbessern können. Max ist soweit zufrieden, es gibt ein paar Einschränkungen bei der Balance, aber nichts, was uns denken lässt, dass wir die Dinge auf den Kopf stellen müssen, damit das Auto funktioniert.»

Einsatzplan Formel-1-Test in Spanien

Circuit de Barcelona-Catalunya

Mercedes

Donnerstag, 24. Februar: Lewis Hamilton, George Russell

Freitag, 25. Februar: noch offen

Red Bull Racing

Donnerstag, 24. Februar: Sergio Pérez

Freitag, 25. Februar: Max Verstappen, Pérez

Ferrari

Donnerstag, 24. Februar: Carlos Sainz, Charles Leclerc

Freitag, 25. Februar: Leclerc, Sainz

McLaren

Donnerstag, 24. Februar: Daniel Ricciardo

Freitag, 25. Februar: Lando Norris, Ricciardo

Alpine

Donnerstag, 24. Februar: Esteban Ocon

Freitag, 25. Februar: Fernando Alonso, Ocon

AlphaTauri

Donnerstag, 24. Februar: Pierre Gasly

Freitag, 25. Februar: Gasly, Yuki Tsunoda

Aston Martin

Donnerstag, 24. Februar: Lance Stroll, Sebastian Vettel

Freitag, 25. Februar: Vettel, Stroll

Williams

Donnerstag, 24. Februar: Alex Albon, Nicholas Latifi

Freitag, 25. Februar: Latifi Albon

Alfa Romeo

Donnerstag, 24. Februar: Valtteri Bottas, Guanyu Zhou

Freitag, 25. Februar: Zhou, Bottas

Haas

Donnerstag, 24. Februar: Mick Schumacher, Nikita Mazepin

Freitag, 25. Februar: Mazepin, Schumacher

Fahrzeugpräsentationen

27. Februar: Alfa Romeo





Wintertestfahrten

23.–25. Februar: Barcelona, Spanien

10.–12. März: Sakhir, Bahrain

Geplante Formel-1-WM 2022

20. März: Sakhir, Bahrain

27. März: Dschidda, Saudi-Arabien

10. April: Melbourne, Australien

24. April: Imola, Italien

8. Mai: Miami, USA

22. Mai: Barcelona, Spanien

29. Mai: Monte Carlo, Monaco

12. Juni: Baku, Aserbaidschan

19. Juni: Montreal, Kanada

3. Juli: Silverstone, Grossbritannien

10. Juli: Spielberg, Österreich

24. Juli: Le Castellet, Frankreich

31. Juli: Budapest, Ungarn

28. August: Spa-Francorchamps, Belgien

04. September: Zandvoort, Niederlande

11. September: Monza, Italien

25. September: Sotschi, Russland

2. Oktober: Singapur

9. Oktober: Suzuka, Japan

23. Oktober: Austin, USA

30. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

13. November: São Paulo, Brasilien

20. November: Yas Marina, Abu Dhabi