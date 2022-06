Weltmeister Mika Häkkinen: Klares Urteil über FIA

Bei einer Sitzung der Teamchefs gerieten sich Toto Wolff (Mercedes), Christian Horner (Red Bull Racing) und Mattia Binotto (Ferrari) in die Haare. Formel-1-Champion Mika Häkkinen schätzt die Situation ein.

Der Autosport-Weltverband FIA geht gegen die hüpfenden Rennwagen vor, die Art und Weise, wie der Verband dabei vorgegangen ist, hat grossen Unmut erzeugt, auch bei den Teamchefs Christian Horner und Mattia Binotto von Ferrari. Sie haben Toto Wolff von Mercedes schwere Vorwürfe gemacht, was der wiederum nicht auf sich sitzen lässt und ätzt: «Das ist erbärmlich.»

In die ganze Kontroverse schaltet sich Mika Häkkinen ein. Der 53-jährige Finne, Formel-1-Champion der Jahre 1998 und 1999, sagt in seiner Nachbetrachtung des Kanada-GP: «Ich finde es gut, wenn die FIA Bedenken der Fahrer in Sachen Sicherheit ernst nimmt. Für mich geht der Autosport-Weltverband hier den richtigen Weg – in Ruhe Daten sammeln, anschliessend basierend auf diesen Erkenntnissen vernünftige Entscheidungen treffen.»

«Mir ist klar, dass die Reaktion der Rennställe davon abhängt, wie stark ihre Rennwagen von Porpoising betroffen und ob sie befürchten, durch eine Veränderung der Vorschriften an Konkurrenzfähigkeit einzubüssen. Aber wenn die Regelhüter der FIA ein klares Bild erhalten, dann werden Schritte möglich, die mit gesundem Menschenverstand getan werden.»

Zum Kampf der besten drei Rennställe meint der 20-fache GP-Sieger Mika Häkkinen: «Mercedes hat, was Ferrari und Red Bull Racing nicht haben – standfeste Rennwagen. Sie haben nur das drittschnellste Auto, aber sie sammeln regelmässig Punkte, welche die Gegner aufgrund von Defekten liegen lassen.»



«In Kanada, so habe ich den Eindruck, ist Mercedes in Sachen Abstimmung ein deutlicher Schritt nach vorne gelungen. Das Team scheute sich nicht vor Experimenten, und auch wenn der Wagen aus diesem Grund bisweilen sehr schwierig zu kontrollieren war, hatten sie am Sonntag einen guten Rennwagen. Das sieht nach einer positiven Entwicklung aus.»





Kanada-GP, Montreal

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:36:21,757 h

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,993 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,006

04. George Russell (GB), Mercedes, +12,313

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +15,168

06. Esteban Ocon (F), Alpine, +23,890

07. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +25,247

08. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +26,952

09. Fernando Alonso (E), Alpine, +29,945

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +38,222

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +43,047

12. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +44,245

13. Alexander Albon (T), Williams, +44,893

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +45,183

15. Lando Norris (GB), McLaren, +52,145

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +59,978

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:08,180 min

Out

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Crash

Mick Schumacher (D), Haas, Motor

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Getriebe





Fahrer-WM (nach 9 von 22 Rennen)

01. Verstappen 175 Punkte

02. Pérez 129

03. Leclerc 126

04. Russell 111

05. Sainz 102

06. Hamilton 77

07. Norris 50

08. Bottas 46

09. Ocon 39

10. Alonso 18

11. Gasly 16

12. Magnussen 15

13. Ricciardo 15

14. Vettel 13

15. Tsunoda 11

16. Zhou 5

17. Albon 3

18. Stroll 3

19. Schumacher 0

20. Nico Hülkenberg (D) 0

21. Latifi 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 304 Punkte

02. Ferrari 228

03. Mercedes 188

04. McLaren 65

05. Alpine 57

06. Alfa Romeo 51

07. AlphaTauri 27

08. Aston Martin 16

09. Haas 15

10. Williams 3