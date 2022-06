Mercedes: Meilenweit entfernt von Silverstone-Sieg?

Mercedes-Motorsportdirektor Toto Wolff und Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko sind sich einig: Die Piste von Silverstone liegt den Silberpfeilen. An einen Sieg will Nico Rosberg dennoch nicht glauben.

Die Mercedes-Verantwortlichen durften zuletzt zwei Podestplätze in Folge feiern: In Aserbaidschan schaffte es George Russell als Dritter aufs Treppchen. Beim darauffolgenden Rennen auf dem Circuit Gilles Villeneuve in Kanada wiederholte dessen Teamkollege Lewis Hamilton dieses Kunststück. Der zweite Silberpfeil kam jeweils auf dem vierten Platz ins Ziel.

Und nicht nur die jüngsten Erfolge lassen die Führungsspitze des Werksteams auf ein starkes Heimspiel in Silverstone hoffen. Auch die Streckencharakteristik der britischen Piste stimmt zuversichtlich, wie Toto Wolff nach dem neunten Saisonlauf in Kanada erklärte: «Ich glaube, wir werden uns auf einer Bahn wie Silverstone leichter tun als hier und davor in Baku.»

Auch Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko warnte nach dem sechsten Saisonsieg des Titelverteidigers Max Verstappen: «Wir dürfen auch Mercedes nicht aus den Augen lassen, die haben hier in Montreal eine ganz starke Leistung gezeigt, und ich glaube, dass sie aufgrund der Pistencharakteristik von Silverstone in England noch stärker sein werden.»

Der frühere Mercedes-Pilot und ehemalige Teamkollege und Gegner von Hamilton, Nico Rosberg, sieht aber keine Siegchance für seinen früheren Brötchengeber. Auf die entsprechende Frage erklärte der heutige TV-Experte auf «Sky Sports F1»: «Nein, sie können in Silverstone nicht gewinnen, auf keinen Fall. Sie sind immer noch zu weit entfernt von der Performance von Ferrari und Red Bull Racing. Sie sind noch meilenweit davon entfernt.»

Kanada-GP, Montreal

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:36:21,757 h

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,993 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,006

04. George Russell (GB), Mercedes, +12,313

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +15,168

06. Esteban Ocon (F), Alpine, +23,890

07. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +25,247

08. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +26,952

09. Fernando Alonso (E), Alpine, +29,945

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +38,222

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +43,047

12. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +44,245

13. Alexander Albon (T), Williams, +44,893

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +45,183

15. Lando Norris (GB), McLaren, +52,145

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +59,978

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:08,180 min

Out

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Crash

Mick Schumacher (D), Haas, Motor

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Getriebe





Fahrer-WM (nach 9 von 22 Rennen)

01. Verstappen 175 Punkte

02. Pérez 129

03. Leclerc 126

04. Russell 111

05. Sainz 102

06. Hamilton 77

07. Norris 50

08. Bottas 46

09. Ocon 39

10. Alonso 18

11. Gasly 16

12. Magnussen 15

13. Ricciardo 15

14. Vettel 13

15. Tsunoda 11

16. Zhou 5

17. Albon 3

18. Stroll 3

19. Schumacher 0

20. Nico Hülkenberg (D) 0

21. Latifi 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 304 Punkte

02. Ferrari 228

03. Mercedes 188

04. McLaren 65

05. Alpine 57

06. Alfa Romeo 51

07. AlphaTauri 27

08. Aston Martin 16

09. Haas 15

10. Williams 3