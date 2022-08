Jolyon Palmer über Ferrari: «Katastrophaler Fehler»

Die Ferrari-Strategen ernteten nach dem Formel-1-Rennen auf dem Hungaroring viel Kritik. Auch der frühere GP-Pilot Jolyon Palmer geht mit den Entscheidungsträgern der Scuderia hart ins Gericht.

Dass Ferrari-Star Charles Leclerc im Ungarn-GP hinter Max Verstappen und Sergio Pérez als Sechster ins Ziel kommen würde, hätte vor dem Rennen kaum einer gedacht. Denn der Monegasse nahm den 13. WM-Lauf des Jahres von Startplatz 3 in Angriff, während die beiden Red Bull Racing-Piloten von den Plätzen 10 und 11 losfahren mussten.

Doch im Rennen traf Ferrari nach 39 Runden auf den Medium-Reifen die falsche Strategie-Entscheidung, den 24-Jährigen auf der harten Mischung auf die Strecke zu schicken. Und weil diese nicht wie gewünscht funktionierte – was absehbar war – wechselte der Rennfahrer aus Monte Carlo nach nur 15 Umläufen auf die weiche Mischung, auf der er den letzten Stint absolvierte.

Das warf Leclerc so weit zurück, dass er sich schliesslich mit dem sechsten Platz begnügen musste. Verstappen gewann das Rennen vor Lewis Hamilton und George Russell. Leclercs Teamkollege Carlos Sainz kam als Vierter vor Pérez ins Ziel. Kein Wunder, musste sich der Rennstall aus Maranello hinterher viel Kritik anhören.

Auch der frühere GP-Pilot Jolyon Palmer erklärt in seiner Analyse auf «Formula1.com»: «Ferrari kann seiner Strategie die Schuld dafür geben, dass es in Budapest nicht zu besseren Ergebnissen als einem vierten und einem sechsten Platz gereicht hat. Es war klar, dass die harten Reifen von allen, die nicht auf einer 1-Stopp-Strategie unterwegs waren, vermieden werden sollten – und selbst dann war es nicht die optimale Wahl.»

«Es war logisch, dass Ferrari dieses Mal Leclerc an die Box holte. Sie wollten die Führung im Rennen vor Verstappens Undercut-Versuch schützen und mussten den Regeln entsprechend entweder den weichen oder den harten Reifen verwenden. Zu diesem Zeitpunkt an die Box zu fahren, bedeutete, den harten Reifen zu montieren, was letztlich ein katastrophaler Fehler war», fügt der Brite an.

«Hätte Leclerc seine Position aufgegeben und sich für die Strategie von Sainz oder Hamilton entschieden, die spät auf die weichen Reifen wechselten, hätte er das Rennen wahrscheinlich gewonnen oder zumindest um den Sieg gekämpft», ist sich Palmer sicher. Er betont: «Es war eine weitere Chance auf den Rennsieg, die dem Monegassen entgangen ist, und ich bin sicher, dass er vor der Sommerpause nach einer Erklärung gesucht hat.»

«Wenn die Strategie einfach ist, kann Ferrari damit umgehen, aber in einer dynamischen Rennsituation wie im Ungarn-GP war, scheinen sie Probleme zu haben und Punkte an Red Bull Racing und Mercedes zu verlieren», kommt der ehemalige GP-Pilot zum Schluss.

Ungarn-GP, Hungaroring

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:39:36,533 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,834 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +12,337

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +14,579

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +15,688

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +16,047

07. Lando Norris (GB), McLaren, +1:18,300 min

08. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1 Runde

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

13. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

17. Alexander Albon (T), Williams, +1 Runde

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

19. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +2 Runden

Out

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Motor





WM-Stand (nach 13 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 258 Punkte

02. Leclerc 178

03. Pérez 173

04. Russell 158

05. Sainz 156

06. Hamilton 146

07. Norris 76

08. Ocon 58

09. Bottas 46

10. Alonso 41

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 19

13. Gasly 16

14. Vettel 16

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Stroll 4

19. Albon 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 431 Punkte

02. Ferrari 334

03. Mercedes 304

04. Alpine 99

05. McLaren 95

06. Alfa Romeo 51

07. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 20

10. Williams 3