Andreas Seidl: «Das war unangemessen und unfair»

McLaren-Teamchef Andreas Seidl nahm in Zandvoort Stellung zu den Kommentaren, die von anderen Teamverantwortlichen zum Streit über die Verpflichtung von Oscar Piastri gemacht wurden.

Das «Contract Recognition Board», vor dem die Formel-1-Vertragsstreitigkeiten verhandelt werden, traf im Falle von Oscar Piastri eine einstimmige Entscheidung zu Gunsten von McLaren. Der schnelle Australier darf demnach für das Team aus Woking in der Formel 1 antreten – angezweifelt hatte das Alpine, denn die Franzosen waren überzeugt, dass der 21-Jährige aus dem eigenen Nachwuchsteam über ein Abkommen mit ihnen verfügen würde, das ihn von einem Abgang abhalte.

Die Angelegenheit sorgte für viel Gesprächsstoff im Fahrerlager und auch die Teamverantwortlichen anderer Rennställe äusserten sich dazu. So sagte etwa Mercedes-Motorsportdirektor Toto Wolff: «Ich denke, einige Jungs müssen vorsichtig sein, was sie in den sozialen Medien über multinationale Konzerne posten. Ich glaube an Karma und ich glaube an Ehrlichkeit. Aber es steht mir nicht wirklich zu, darüber zu urteilen, da ich die ganze rechtliche Situation nicht kenne.»

Und Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner kommentierte: «Vertraglich sollte das nie passieren. Wenn Renault oder Alpine in seine Nachwuchskarriere investiert haben, dann mit Blick auf die Zukunft. Und das sollte mit Loyalität belohnt werden.» Aber auch er stellte klar: «Ich verstehe nicht, was vertraglich los ist, aber wenn Piastri in einer Position ist, in der er glaubt, nächstes Jahr nicht für Alpine fahren zu müssen, dann stimmt etwas nicht.»

Teamchef Andreas Seidl erklärte in Zandvoort, als er auf diese und andere Aussagen angesprochen wurde: «Ich war etwas überrascht von den Kommentaren einiger Leute, die keine detaillierte Kenntnis haben von dem, was passierte. Deshalb waren einige dieser Kommentare unangemessen und nicht fair.» Er selbst würde kein Statement zu einer Angelegenheit abgeben, wenn er nicht über alle Fakten verfügt, betonte der Deutsche ausserdem.

2. Training, Circuit Zandvoort

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:12,345 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:12,349

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:12,417

04. Lando Norris (GB), McLaren, 1:12,448

05. George Russell (GB), Mercedes, 1:12,655

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:12,746

07. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:12,848

08. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:13,042

09. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:13,305

10. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:13,362

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:13,419

12. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:13,493

13. Mick Schumacher (D), Haas, 1:13,604

14. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:13,611

15. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:13,624

16. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:13,666

17. Alexander Albon (T), Williams, 1:13,837

18. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:14,167

19. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:14,282

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:14,797





1. Training, Zandvoort

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:12,455 min

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:12,695

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:12,845

04. Lando Norris (GB), McLaren, 1:12,929

05. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:13,077

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:13,127

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:13,416

08. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:13,633

09. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:13,963

10. Alex Albon (T), Williams, 1:14,063

11. Mick Schumacher (D), Haas, 1:14,163

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:14,257

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:14,405

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:14,474

15. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:14,500

16. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:14,534

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:14,630

18. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:14,695

19. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:14,714

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:15,122