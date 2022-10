Haas-Protest: Massive Strafe für Fernando Alonso!

Es dauerte Stunden, bis die Rennkommissare nach dem USA-GP in Austin (Texas) die Lage sondiert hatten – dies nach einem Protest von Haas gegen Alpine und Red Bull Racing. Der grosse Verlierer: Fernando Alonso.

Stunden nach dem Fallen der Zielflagge des Grossen Preises der USA auf dem Circuit of the Americas (COTA) bei Austin kam das Hammer-Urteil: Nach einem Protest des Haas-Rennstalls gegen Alpine und Red Bull Racing flog Fernando Alonso aus den Top-Ten, der Einwand gegen RBR wurde abgeschmettert.

Und das hatte Haas-Teamchef Günther Steiner moniert: Er ging gegen Alpine und Red Bull Racing vor, weil beide Rennställe mit beschädigten Autos das Rennen fertig gefahren und gepunktet hatten, Sergio Pérez wurde mit einem beschädigten Frontflügel Vierter, Alonso ohne Rückspiegel Siebter.

Steiner führte ins Feld, dass er das unfair findet. Immerhin gab es in dieser Saison drei Situationen, in welchen Haas-Rennwagen von der Rennleitung an die Box befohlen wurden, weil an den Autos die Frontflügel-Endplatten schief standen. Steiner findet: Wieso haben Pérez und Alonso im USA-GP nicht die gleichen Anweisungen erhalten?

Im Falle Alonso gaben die Rennkommissare Garry Connelly (Australien), Silvia Bellot (Spanien), Enrique Bernoldi (Brasilien) und Dennis Dean (USA) Haas Recht – Alonso erhält nachträglich eine Zeitstrafe, das wirft ihn von Platz 7 aus den Punkten auf Rang 15 zurück. Die Kommissare kritisieren die Rennleitung, dass der Spanier keine schwarz-orangene Flagge gezeigt bekam (Technisches Problem am Wagen, sofort an die Box kommen!).



Im Falle Pérez gab Jo Bauer, der Technische Delegierte, an, dass Red Bull Racing noch während des Rennens Fotos übermittelte, die bewiesen, dass der Flügel auch ohne Endplatte in seiner Integrität nicht gefährdet ist. Das wurde von FIA-Technikchef Nikolas Tombazis bestätigt. Daher bleibt Pérez im Klassement.



Die Folge: Alonso ohne Punkte, dafür rücken Sebastian Vettel (neu 7.), Kevin Magnussen (8.), Yuki Tsunoda (9.) und Esteban Ocon (10.) je einen Rang hoch und damit in die Punkte.



Vor dem Hammer-Urteil gegen Alonso hatte schon Williams-Fahrer nach dem Rennen eine Strafe erhalten, weil er unerlaubt abgekürzt hatte. Diese Strafe (fünf Sekunden auf Gesamtzeit addiert), hatte nur kosmetische Auswirkungen – Alfa Romeo-Fahrer Guanyu Zhou zunächst 12., Albon 13., da aber auch diese zwei Fahrer wegen der Alonso-Strafe vorrücken, ist der Chinese nun Elfter und der Thai-Brite wieder dort, wo er vorher war, auf Rang 12.



Alpine hat das Recht, gegen dieses Urteil Rekurs einzulegen.





USA-GP, Circuit of the Americas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:42:11,687 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +5,023 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +7,501

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +8,293

05. George Russell (GB), Mercedes, +44,815

06. Lando Norris (GB), McLaren, +53,785

07. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +65,354

08. Kevin Magnussen (DK), Haas, +65,834

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +70,919

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +72,875

11. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +76,164

12. Alex Albon (T), Williams, +80,057

13. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +81,763

14. Mick Schumacher (D), Haas, +84,490

15. Fernando Alonso (E), Alpine, +85,078

16. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +90,487

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +103,588

Out

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Unfall

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Dreher

Carlos Sainz (E), Ferrari, Kollision





WM-Stand (nach 19 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 391 Punkte

02. Leclerc 267

03. Pérez 265

04. Russell 218

05. Sainz 202

06. Hamilton 198

07. Norris 109

08. Ocon 79

09. Alonso 65

10. Bottas 46

11. Vettel 38

12. Ricciardo 29

13. Magnussen 26

14. Gasly 23

15. Stroll 13

16. Tsunoda 13

17. Schumacher 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 656 Punkte

02. Ferrari 469

03. Mercedes 416

04. Alpine 144

05. McLaren 138

06. Alfa Romeo 52

07. Aston Martin 51

08. Haas 38

09. AlphaTauri 36

10. Williams 8