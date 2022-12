Fahrer des Jahres: Die GP-Stars wählen ihre Top-10

Nicht nur die Teamchefs haben zum Jahresende die besten zehn Fahrer des Jahres gewählt. Auch die GP-Stars selbst durften ihre Stimme abgeben. Bis auf Lewis Hamilton beteiligten sich alle an der Wahl.

Die Formel-1-Verantwortlichen haben zum WM-Finale in Abu Dhabi die Teamchefs und Fahrer zur persönlichen Stimmabgabe für die Top-10 der GP-Piloten in diesem Jahr gebeten. Entsprechend der Punktevergabe an den Rennen wurden die Protagonisten des Fahrerlagers gebeten, eine Top-10 zu erstellen, wobei der Erstplatzierte 25 Zähler und der Zehnte einen Punkt bekamen.

Während bei den Verantwortlichen der Mannschaften alle mitgemacht haben, beteiligten sich bloss 19 der 20 GP-Stars an der Wahl. Einzig Lewis Hamilton enthielt sich, wie die Aufstellung auf «Formula1.com» zeigt. Vielleicht ahnte der Mercedes-Pilot, dass sein Erzrivale von 2021 auch bei den Fahrern selbst die Spitzenposition in Anspruch nehmen darf.

Red Bull Racing-Star Max Verstappen führt – wie bei den Teamchefs und in der WM-Endabrechnung – die Rangliste vor Charles Leclerc an, den dritten Platz teilt sich das Mercedes-Duo Lewis Hamilton und George Russell. Auf Platz 5 folgt bei den Fahrern Lando Norris, der damit einen Platz höher rangiert als bei den Teamchefs.

Besser als bei der Teamchef-Wahl schneidet auch Fernando Alonso ab, der von seinen Kollegen zum Sechstbesten des Jahres gewählt wurde. Damit liegt der zweifache Weltmeister aus Spanien direkt vor seinem Landsmann aus dem Ferrari-Team. Alex Albon, Sergio Pérez und Sebastian Vettel teilen sich den achten Platz.

Fahrer-Top-10 2022, Fahrer-Wahl

1. Max Verstappen, Red Bull Racing

2. Charles Leclerc, Ferrari

3. Lewis Hamilton und George Russell, Mercedes

5. Lando Norris, McLaren

6. Fernando Alonso, Alpine

7. Carlos Sainz, Ferrari

8. Alex Albon, Williams / Sergio Pérez, Red Bull Racing / Sebastian Vettel, Aston Martin

Provisorischer Formel-1-WM-Kalender 2023

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku *

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. São Paulo-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format