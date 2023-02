Red Bull Racing: Kunst-Auto unter dem Hammer

Kurz vor der Formel-1-Teampräsentation von Red Bull Racing in New York präsentierte das Team Bilder von einem RB14-Showcar, das vom Künstler Mr. Doodle verschönert wurde. Das Auto kommt nun unter den Hammer.

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner hatte es bei der Team-Vorstellung in New York angekündigt: «Wir werden das Auto für einen guten Zweck versteigern und die Einnahmen, die wir durch den Verkauf generieren, gehen an die Stiftung Wings for Life.»

Der Brite sprach vom Showcar im RB14-Design aus dem Jahr 2018, dessen Lackierung vom britischen Künstler Sam Cox alias Mr. Doodle gestaltet wurde. Das Auto wurde kurz vor der Team-Präsentation in den sozialen Medien den Fans vorgestellt und kam nicht nur bei diesen gut an. Auch Max Verstappen und Sergio Pérez schauten sich den ungewöhnlichen Renner genau an und signierten ihn anschliessend.

Nun wird das Auto online versteigert, wer über das nötige Kleingeld verfügt, kann bis am 24. Februar an der Auktion von «The Auction Collective» und «Christie’s» teilnehmen. 65 Prozent der Netto-Einnahmen fliessen an «Wings for Life».

«Wings for Life» ist eine gemeinnützige, staatlich anerkannte Stiftung, die es sich zum Ziel gesetzt hat, eine Heilung für Querschnittslähmung zu finden. Dazu werden mit Hilfe von Spendengeldern weltweit erstklassige Forschungsprojekte und klinische Studien zur Heilung von Rückenmarksverletzungen unterstützt. Seit ihrer Gründung hat «Wings for Life» bereits 276 Projekte und 679 führende Experten, Wissenschaftler und Ärzte aus 17 Ländern unterstützt.

