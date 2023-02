Mercedes: Nicht nur Hydraulik bereitete Sorgen

Das Mercedes-Team erlebte keinen reibungslosen zweiten Tag auf dem Bahrain-Rundkurs. Neben einem Hydraulikproblem, das eine Zwangspause zur Folge hatte, sorgte auch ein Problem mit dem Abtrieb für Kopfzerbrechen.

«Das Auto ist heute Morgen nicht richtig ausbalanciert», seufzte Toto Wolff am zweiten Testtag in Bahrain mit Blick auf die Probleme, die Lewis Hamilton am Steuer des W14 bekundete. Und der Motorsportdirektor von Mercedes erklärte: «Es ist heiss und wir haben einfach nicht das richtige Set-up für diese Bedingungen gefunden, was wohl zum Lernprozess bei einem neuen Auto gehört.»

Die Probleme wurden nicht kleiner. Neben einem grossen Verlust an Abtrieb sorgte auch ein Hydraulikproblem für Ärger und ein verfrühtes Ende des Testtages. George Russell rollte 90 Minuten vor dem Ende des zweiten Testtages deswegen aus. Der leidende Ingenieur Andrew Shovlin seufzte: «Wegen eines Zuverlässigkeitsproblems auf der Strecke stehen zu bleiben war nicht gut.»

«Wir hatten Mühe, bei den wechselhaften Bedingungen eine gute Fahrzeugbalance zu finden», gestand der Brite, und er erzählte auch: «Es laufen einige Untersuchungen, um herauszufinden, warum es eine solche Herausforderung war, nachdem der Auftakt ziemlich unkompliziert lief.»

Shovlin kündigte auch eine Analyse in der Nacht an, bei der die Vermutung des Teams ausgeschlossen werden konnte, dass etwas an der Front des Mercedes W14 gebrochen war. Vielmehr soll das Set-up die Ursache für den Abtriebsverlust gewesen sein.

Bahrain-Test: Tag 2 (24. Februar)

1. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo C43-Ferrari, 1:31,610 (133 Runden)

2. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB19-Honda, 1:31,650 (48)

3. Fernando Alonso (E), Aston Martin AMR23-Mercedes, 1:32,205 (130)

4. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri AT04-Honda, 1:32,222 (75)

5. Nico Hülkenberg (D), Haas VF-23-Ferrari, 1:32,466 (69)

6. Carlos Sainz (E), Ferrari SF-23, 1:32,486 (70)

7. Logan Sargeant (USA), Williams FW45-Mercedes, 1:32,549 (154)

8. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF-23, 1:32,725 (69)

9. Oscar Piastri (AUS), McLaren MCL60-Mercedes, 1:33,175 (75)

10. Pierre Gasly (F), Alpine A523-Renault, 1:33,186 (60)

11. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-23-Ferrari, 1:33,442 (67)

12. Esteban Ocon (F), Alpine A523-Renault, 1:33,490 (49)

13. George Russell (GB), Mercedes W14, 1:33,654 (26)

14. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB19-Honda, 1:33,751 (76)

15. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W14, 1:33,954 (72)

16. Lando Norris (GB), McLaren MCL60-Mercedes, 1:35,522 (65)

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT04-Honda, 1:35,708 (85)

Bahrain-Test: Tag 1 (23. Februar)

1. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB19-Honda, 1:32,837 min (157 Runden)

2. Fernando Alonso (E), Aston Martin AMR23-Mercedes, 1:32,866 (60)

3. Carlos Sainz (E), Ferrari SF-23, 1:33,253 (72)

4. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF-23, 1:33,267 (64)

5. Lando Norris (GB), McLaren MCL60-Mercedes, 1:33,462 (40)

6. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W14, 1:33,508 (83)

7. Alex Albon (T), Williams FW45-Mercedes, 1:33,671 (74)

8. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo C43-Ferrari, 1:33,723 (67)

9. George Russell (GB), Mercedes W14, 1:34,174 (69)

10. Logan Sargeant (USA), Williams FW45-Mercedes, 1:34,324 (75)

11. Nico Hülkenberg (D), Haas VF-23-Ferrari, 1:34,424 (51)

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C43-Ferrari, 1:34,558 (71)

13. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri AT04-Honda, 1:34,559 (85)

14. Felipe Drugovich (BR), Aston Martin AMR23-Mercedes, 1:34,564 (40)

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT04-Honda, 1:34,671 (46)

16. Pierre Gasly (F), Alpine A523-Renault, 1:34,822 (60)

17. Esteban Ocon (F), Alpine A523-Renault, 1:34,871 (53)

18. Oscar Piastri (AUS), McLaren MCL60-Mercedes, 1:34,888 (52)

19. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-23-Ferrari, 1:35,087 (57)