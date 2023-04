Fernando Alonso: «Kennen jetzt unser Auto besser»

Fernando Alonso schaffte es in den ersten drei Rennen der laufenden Formel-1-Saison aufs Podest. Die rennfreie Zeit nutzte er, um seine Batterien wieder aufzuladen. Jetzt ist er bereit für das Rennwochenende in Baku.

Mit dem Wechsel von Alpine zu Aston Martin hat Fernando Alonso ins Schwarze getroffen: Der schnelle Spanier sitzt nun in einem konkurrenzfähigen Auto, mit dem er in den ersten drei Rennen des Jahres jeweils als Dritter aufs Podest fahren konnte. Die rennfreie Zeit, die nach dem jüngsten Kräftemessen im Albert Park von Melbourne anstand, nutzte er zur Erholung.

Jetzt ist er bereit für das nächste Rennwochenende in Baku. Auf dem Strassenkurs wird erstmals das neue Sprint-Format ausprobiert. Und die Vorfreude ist gross, wie Alonso betont: «Es ist schön, nach den rennfreien Wochen wieder zurückzukehren. Ich habe meine Batterien aufgeladen und freue mich nun auf das Rennen in Baku.»

«Die Strecke bietet eine einmalige Herausforderung. Es gibt einige enge, langsame Strassenkurs-Passagen und auch extreme Highspeed-Geraden, die viele Möglichkeiten bieten, lohnende Risiken einzugehen. Und ich freue mich auch auf das Sprint-Format, das uns in der Vergangenheit einige gute Rennen beschert hat», erklärt der zweifache Champion.

«Ich bin überzeugt, dass es nun, da wir zwei Qualifyings und zwei Rennen bestreiten werden, nicht anders laufen wird», ergänzt Alonso, und fügt an: «Wir kennen jetzt unser Auto besser, und nun müssen wir da weitermachen, wo wir in Australien aufgehört haben und die Entwicklung des Autos in den nächsten Rennen vorantreiben.»

Ergebnis Australien-GP, Albert Park Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,179 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,769

04. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +3,082

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +3,320

06. Lando Norris (GB), McLaren, +3,701

07. Nico Hülkenberg (D), Haas, +4,939

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +5,382

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +5,713

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +6,052

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +6,513

12. Carlos Sainz (E), Ferrari, +6,594

Out

Pierre Gasly (F), Alpine, Kollision mit Ocon

Esteban Ocon (F), Alpine, Kollision mit Gasly

Logan Sargeant (USA), Williams, Kollision mit De Vries

Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, Kollision mit Sargeant

Kevin Magnussen (DK), Haas, Unfall

George Russell (GB), Mercedes, Motorschaden

Alex Albon (T), Williams, Unfall

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollision mit Stroll





WM-Stand (nach 3 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 69 Punkte

02. Pérez 54

03. Alonso 45

04. Hamilton 38

05. Sainz 20

06. Stroll 20

07. Russell 18

08. Norris 8

09. Hülkenberg 6

10. Leclerc 6

11. Bottas 4

12. Ocon 4

13. Piastri 4

14. Gasly 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 1

17. Magnussen 1

18. Albon 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 123 Punkte

02. Aston Martin 65

03. Mercedes 56

04. Ferrari 26

05. McLaren 12

06. Alpine 8

07. Haas 7

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 1

10. Williams 1