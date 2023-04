Live-Ticker Aserbaidschan-GP: So wird Baku-Wetter

​Zum siebten Mal findet in den Strassen der aserbaischanischen Hauptstadt Baku ein Formel-1-Rennen statt. Die Fahrer werden mit dem Aufwärmen der Reifen Mühe haben – wegen des kühlen April-Wetters.

Was erwartet den Formel-1-Tross, wenn er an diesem Wochenende zum siebten Formel-1-WM-Lauf auf dem Baku Circuit Circuit (BCC) antritt? Zunächst mal eine volle Hütte: Schon am 25. April meldeten die Veranstalter, dass alle Plätze auf den zwölf Tribünen ausverkauft sind; das entspricht in Baku 85.000 Sitzen.

Gleichzeitig müssen sich die Fans warm anziehen: So wie 2018 und 2019 findet das Rennwochenende Ende April statt und nicht am klassischen Datum Anfang Juni, das hat Auswirkungen aufs Wetter.

Neben dem wie üblich strammen Wind ist am Freitag, 28. April, mit bedeckten Himmel zu rechnen, die Temperaturen klettern kaum über die 20-Grad-Marke – da sind Probleme beim Aufwärmen der Reifen programmiert.

Auch beim Sprint vom Samstag (29. April) ist mit viel Wolken zu rechnen, es mit mit 23 Grad ein wenig wärmer.

Beim Grand Prix dann sinkt dieser Wert wieder auf 20 Grad, es wird noch windiger als am Freitag und Samstag.

In Sachen Regen gibt es lediglich für Sonntag eine geringe Niederschlags-Wahrscheinlichkeit, allerdings wird diese Störung aller Voraussicht nach Baku erst nach dem Fallen der Zielflagge erreichen.

Wie sich das alles entwickelt, verfolgen Sie am besten mit unserem beliebten Live-Ticker. Klar haben wir für Sie auch die wichtigsten Sendetermine von Sky, ORF und SRF zusammengefasst.





Aserbaidschan-GP im Fernsehen

Freitag, 28. April

06.00 Sky Sport F1 – GP Confidential

11.00 Sky Sport F1 – Top 10: Best Overtakes 2022

11.15 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung erstes Training

11.20 ORF 1 – Beginn Berichterstattung erstes Training

11.30 Erstes Training

13.45 Sky Sport F1 – Beyond All Limits (Doku)

14.15 Sky Sport F1 – Warm Up, das Motorsport Spezial

14.30 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

14.40 ORF 1 – Formel-1-News

14.55 ORF 1 – Beginn Berichterstattung Qualifying (Rennen)

15.00 Qualifying für das Rennen

16.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

17.30 Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

19.00 Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung

20.30 Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

22.00 Sky Sport F1 – Beyond All Limits

22.30 Sky Sport F1 – Beyond All Limits

23.00 Sky Sport F1 – Beyond All Limits

23.30 Sky Sport F1 – Qualifying kompakt



Samstag, 29. April

06.00 Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung

08.30 Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

10.00 Sky Sport F1 – Beyond All Limits

10.30 Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

10.45 Sky Sport F1 – Beyond All Limits

11.15 Sky Sport F1 – Beginn Bericherstattung Quali 2 (Sprint)

11.20 ORF 1 – Beginn Bericherstattung Quali 2 (Sprint)

11.30 Quali 2 für Sprint

14.15 Sky Sport F1 – Beyond All Limits

14.45 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Sprint

15.10 ORF 1 – Formel-1-News

15.20 SRF info – Beginn Berichterstattung Sprint

15.25 ORF 1 – Beginn Berichterstattung Sprint

15.30 Sprint (17 Runden oder 60 Minuten)

16.10 ORF 1 – Sprint Analyse

16.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Sprint

17.00 Sky Sport F1 – Sprint Wiederholung

19.00 Sky Sport F1 – Sprint kompakt

19.15 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Australien 2023

19.30 Sky Sport F1 – Sprint kompakt

19.45 Sky Sport F1 – Top 10: Best Battles 2023

20.00 Sky Sport F1 – Sprint Wiederholung

22.15 Sky Sport F1 – Sprint Wiederholung



Sonntag, 30. April

06.00 Sky Sport F1 – Lewis Hamilton’s Secret Cinema: Monaco

06.30 Sky Sport F1 – GP Confidential

07.30 Sky Sport F1 – Sprint Wiederholung

10.50 Sky Sport F1 – Lewis Hamilton: The Lie Detector Test

11.00 Sky Sport F1 – GP Confidential

11.30 Sky Sport F1 – Vorberichte zum Rennen

11.40 ORF 1 – Formel-1-News

12.20 SRF zwei – Beginn Berichterstattung Rennen

12.30 ORF 1 – Beginn Berichterstattung Rennen

12.55 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Rennen

13.00 Grosser Preis von Aserbaidschan (51 Runden oder 120 Minuten)

15.00 Sky Sport F1 – Analysen und Interviews

15.10 ORF 1 – Motorhome

15.45 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen

16.15 Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

16.45 Sky Sport F1 – Sprint Wiederholung

17.45 Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung

19.45 Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

20.15 Sky Sport F1 – Sprint kompakt

20.30 Sky Sport F1 – Rennen kompakt





Ergebnis Australien-GP, Albert Park Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,179 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,769

04. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +3,082

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +3,320

06. Lando Norris (GB), McLaren, +3,701

07. Nico Hülkenberg (D), Haas, +4,939

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +5,382

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +5,713

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +6,052

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +6,513

12. Carlos Sainz (E), Ferrari, +6,594

Out

Pierre Gasly (F), Alpine, Kollision mit Ocon

Esteban Ocon (F), Alpine, Kollision mit Gasly

Logan Sargeant (USA), Williams, Kollision mit De Vries

Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, Kollision mit Sargeant

Kevin Magnussen (DK), Haas, Unfall

George Russell (GB), Mercedes, Motorschaden

Alex Albon (T), Williams, Unfall

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollision mit Stroll





WM-Stand (nach 3 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 69 Punkte

02. Pérez 54

03. Alonso 45

04. Hamilton 38

05. Sainz 20

06. Stroll 20

07. Russell 18

08. Norris 8

09. Hülkenberg 6

10. Leclerc 6

11. Bottas 4

12. Ocon 4

13. Piastri 4

14. Gasly 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 1

17. Magnussen 1

18. Albon 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 123 Punkte

02. Aston Martin 65

03. Mercedes 56

04. Ferrari 26

05. McLaren 12

06. Alpine 8

07. Haas 7

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 1

10. Williams 1