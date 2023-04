Toto Wolff (Mercedes): «Kein Spielraum für Fehler» 26.04.2023 - 14:26 Von Otto Zuber

© LAT Mercedes-Teamchef Toto Wolff warnt: «Wir müssen vorsichtig sein, nicht zu viel in ein einzelnes Ergebnis hineinzuinterpretieren»

Mercedes-Teamchef Toto Wolff blickt nach dem zweiten Platz von Lewis Hamilton in Melbourne vorsichtig optimistisch auf das nächste Rennwochenende in Aserbaidschan, das in einem neuen Sprint-Format ausgetragen wird.