Nico Hülkenberg (Haas): Sprint-Grünschnabel in Baku 26.04.2023 - 08:35 Von Mathias Brunner

© LAT Nico Hülkenberg

​GP-Routinier Nico Hülkenberg will seine Erfolgsbilanz in den Strassen von Baku aufbessern: Seit dem ersten Rennen 2016, damals als Grand Prix von Europa, konnte er in Aserbaidschan nicht mehr punkten.