Sergio Pérez zu Rang 4: «Ich bin nicht gut gefahren»

​Sergio Pérez gilt als Spezialist für Strassenkurse – wie seine Siege in Baku 2021/2023 sowie in Singapur/Monte Carlo 2022 zeigen. In Miami muss sich Pérez hinter Verstappen anstellen und liegt hinter dem Ferrari-Duo.

Wieso kann der Mexikaner Sergio Pérez auf Strassenkursen immer wieder über sich hinauswachsen? Der Red Bull Racing-Pilot sagt dazu: «Ich fühle mich auf solchen Strecken wohl. Ich mag die Präzision, die dort gefragt ist. Und ich kann meinen Fahrstil auf solchen Pisten am besten umsetzen.»

Dazu gehört ein neutrales Auto, dazu gehört das hervorragende Reifen-Management des Mittelamerikaners, dazu gehört auch die langjährige Erfahrung. 2023 kommt hinzu, dass Pérez mit dem Handling des Red Bull Racing RB19 sehr gut zurechtkommt.

Pérez wittert eine Titelchance, er liegt im Zwischenklassement nur sechs Punkte hinter Max Verstappen. Mit einem Sieg in Miami könnte der Mexikaner die Führung im WM-Zwischenklassement übernehmen.

In den ersten beiden Trainings läuft es für den sechsfachen GP-Sieger sehr unterschiedlich: Keine ideale Runde im ersten Training und nur Rang 11, Platz 4 in den zweiten 60 Trainingsminuten.



«Checo» Pérez fasst den Tag so zusammen: «Besonders im ersten Training baute die Bahn so gut wie keine Haftung auf. Das war wie Fahren mit Intermediate-Reifen auf nasser Bahn.»



«Wir haben sehr viel an der mechanischen Abstimmung gearbeitet, nicht alles davon hat funktioniert. Aber ich habe viel gelernt.»



«Die Basis ist ganz okay, aber ich habe zu wenige Dauerläufe gemacht, daher kein klares Bild erhalten. Das war nicht der beste Freitag. Ich bin nicht gut gefahren, ich fand keinen Rhythums, und das Auto liegt auch nicht perfekt – da kommt also am Samstag noch viel mehr.»





2. Training, Miami

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27,930 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:28,315

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:28,398

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:28,419

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:28,660

06. Lando Norris (GB), McLaren, 1:28,741

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:28,858

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:28,930

09. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:28,937

10. Alex Albon (T), Williams, 1:29,046

11. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:29,098

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:29,171

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:29,181

14. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:29,189

15. George Russell (GB), Mercedes, 1:29,216

16. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:29,339

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:29,393

18. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:29,613

19. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:29,928

20. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:30,038





1. Training, Miami

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:30,125 min

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:30,337

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:30,449

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30,549

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:30,724

06. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:31,104

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:31,231

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:31,337

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:31,392

10. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:31,542

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:31,566

12. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:31,810

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:31,853

14. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:31,902

15. Alex Albon (T), Williams, 1:31,903

16. Lando Norris (GB), McLaren, 1:31,997

17. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:32,134

18. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:32,169

19. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:32,619

20. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:34,637