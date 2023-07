Oscar Piastri (McLaren): «Eine schöne Überraschung» 09.07.2023 - 19:03 Von Vanessa Georgoulas

Oscar Piastri: «Auf einigen Strecken werden wir weiterhin unsere Schwächen haben»

Oscar Piastri nahm den GP in Grossbritannien von Startplatz 3 in Angriff, verpasste am Ende aber als Vierter das Podest. Das war natürlich enttäuschend. Dennoch gab es Grund zur Freude, wie der Australier betonte.