Christian Horner: «Es ist unklar, was passiert ist»

​Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner ist stolz auf seine Mannschaft, die 2023 ungeschlagen bleibt. Aber es ist dem Briten ein Rätsel, was beim Start an Bord von Max Verstappens Rennwagen passiert ist.

«Das sagt alles über die Qualitäten dieses Teams», sagt Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner zum elften GP-Sieg seiner Mannschaft. RBR hat sämtliche zehn bisherige Rennen der Saison 2023 gewonnen, dazu das WM-Finale 2023. Elf Siege hintereinander in der Königsklasse, das hat bislang erst ein Team geschafft, das war 1988 McLaren, mit den Superstars Ayrton Senna und Alain Prost.

Der jüngste Sieg von Max Verstappen, sein sechster in Folge, war ein hartes Stück Arbeit. Denn am Start kam der Renner des zweifachen Champions nur im Tempo eines Formel-2-Autos in die Gänge, Lando Norris sagte im McLaren Dankeschön und schoss in Führung. Wie konnte das geschehen?

Teamchef Christian Horner: «Mir ist aufgefallen, dass Max hier in früheren Jahren vom zweiten Startplatz die besseren Starts hatte. Es ist unklar, was da im Detail passiert ist. Lando Norris und dahinter auch Oscar Piastri fuhren grandios los. Für uns ging es danach darum, kühlen Kopf zu bewahren, und Max hat das ein paar Runden später korrigieren können, als er Lando überholte.»

Wieso hat sich Red Bull Racing dazu entschieden, in der Safety Car-Phase Max Verstappen die weichen Reifen mitzugeben, nicht die harten, so wie das McLaren mit Norris getan hat? Theoretisch boten die weichen Pirelli mehr Haftung beim Re-Start, aber die harte Mischung lässt sich mehr strapazieren.



Horner sagt: «Eigentlich gingen wir davon aus, dass die richtige Reifenkombination in diesem Einstopprennen ein Start auf mittelhart ist, dann ein Wechsel auf hart. Aber Mercedes-Fahrer Russell riskierte einen Start auf dem weichen Reifen, und Speed und Konstanz waren eindrucksvoll.»



«Als dann also das Safety-Car rauskam und wir wussten, dass nur noch 16 Runden zu fahren sein würden, auf einem Auto mit inzwischen weniger Sprit im Tank, da fanden wir, dass der weiche Reifen Max die beste Gelegenheit gibt, sich von Lando Norris abzusetzen.»





Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:25:16,938 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +3,798 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +6,783

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +7,776

05. George Russell (GB), Mercedes, +11,206

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +12,882

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +17,193

08. Alex Albon (T), Williams, +17,878

09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +18,689

10. Carlos Sainz (E), Ferrari, +19,448

11. Logan Sargeant (USA), Williams, +23,632

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +25,830

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +26,663

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +27,483

15. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +29,820

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +31,225

17. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +33,128

Out

Pierre Gasly (F), Alpine, Kollisionsschäden

Kevin Magnussen (DK), Haas, Motorschaden

Esteban Ocon (F), Alpine, Hydraulikdefekt





WM-Stand (nach 10 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 255 Punkte

02. Pérez 156

03. Alonso 137

04. Hamilton 121

05. Sainz 83

06. Russell 82

07. Leclerc 74

08. Stroll 44

09. Norris 42

10. Ocon 31

11. Piastri 17

12. Gasly 16

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 2

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 411 Punkte

02. Mercedes 203

03. Aston Martin 181

04. Ferrari 157

05. McLaren 59

06. Alpine 47

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 2